2020-ый год был не самым легким на нашей памяти - COVID-19, замучившая всех самоизоляция, разлив топлива в Норильске, обнуление Путина, протесты у наших соседей белорусов, митинги в поддержку мэра Фургала и отравление Навального, а под конец - война в Нагорном Карабахе. Можно даже не упоминать про очередную волну коронавируса, подло заставшую нас в конце года, чтобы со всей очевидностью признать - уходящий 2020-ый был "проклятым". И не только для страны, но и Татарстана в том числе.

Редакция ProKazan.ru решила вспомнить яркие события республики, заставившие всех изрядно поволноваться. Среди них, конечно, оказался ковид, а также горящие краснобусы, часы Минниханова и голый омбудсмен. О том, что еще можно назвать главными татарстанскими символами уходящего года, читайте в материале ProKazan.ru.

Коронавирус или главный карантец года

Год в Татарстане начался, как и во всем мире, с ковидной катастрофы. Если в январе слухи о страшной болезни из Китая только начинали появляться в наших новостях, то уже в феврале об этом заговорили все ведомства республики. На первую линию вышли Минздрав и Роспотребнадзор РТ, и столкнуть их с пьедестала года, видимо, не получится ближайшие несколько лет.

Напомним, что первый больной у нас появился только в марте. Это был житель Казани, который прибыл из Франции. Но мы же все знаем, как Татарстан любит быть впереди всей планеты! Поэтому еще за месяц до начала заражений в Казань на карантин прибыли восемь зараженных россиян, которых эвакуировали с японского круизного лайнера Diamond Princess. Что ж, можно сказать, что мы стали одиними из первых, кто принял на себя ковидный удар.

С того момента темпы заражения стремительно увеличивались уже по всему миру. И уже через пару недель мы узнали множество новых вещей, а именно: разобщение, самоизоляция, удаленка, социальная дистанция. Еще популярно стало зумиться, а люди словили хайп на гречке и макаронах. Дошло до того, что у ковида появилась своя собственная терминология - ковидный, ковидарность и корониалы. В общем, заслуженное первое место.

Цифровые пропуска (читаем как цифровой концлагерь) и маскобесье

Самым жестким ограничением по коронавирусу, без сомнения, стал почти двухмесячный карантин. Татарстан практически одним из первых полностью закрылся и ушел на самоизоляцию. Однако если эта мера показалась казанцам вполне оправданной, то вот вопросы к пропускной системе и обязательному ношению масок остались вполне весомые. Напомним, что, прежде чем покинуть квартиру, каждый должен был отправить запрос, в котором указывал цель выхода из дома, а также прописывал свои персональные данные. Неудивительно, что у жителей возникло сильное беспокойство по поводу безопасности этих данных и дальнейшего их использования (не волнуйтесь, их уже удалили). К тому же, как показал проведенный редакцией опрос, большая часть просто игнорировала систему, сообщая, что "не отходят дальше 100 метров от дома".

А вот вопрос с масками остался актуален до сих пор. Кажется, к концу года все настолько привыкли к пандемии, что маски на лице висят часто только для вида. Появилось даже слово "наруженосец" - это тот, кто носит маски, оставляя нос открытым. Да и поджидающие возле дверей магазинов сотрудники полиции не способствуют адекватному восприятию этой меры в Казани.

Путинские выплаты или почему дети после 16 вдруг резко перестали быть детьми

Еще один вопрос, связанный с коронавирусом, который не утихает до сих пор - это пособия для детей от президента. Трижды мамы смогли получить средства по уходу за ребенком. Первый раз это были дети от 3 до 16, второй - дети от 3 до 7 лет и в последний раз выплаты коснулись только родителей, потерявших работу во время пандемии. Логичный вопрос - а как же дети после 16? Видимо, 16-18-летние ребята считаются детьми только для закона, а если же происходит разделение средств, то оказывается, что они уже выросли.

Голосование на пеньках - как сделать голосование в обход закона, сославшись на ковид

С 25 июня в стране официально началось голосование по поправкам в Конституцию. Обычно избирательные участки обустраивают в школах и муниципальных зданиях, однако в этом году все пошло иначе из-за пандемии. Отдавать свой голос было предложено в целях безопасности на открытом воздухе - в автобусах и шатрах. Такое решение вызвало сомнение - а как же тайна голосования? Учитывая волну недовольства проводящимся голосованием как таковым, неудивительно, что термин "голосование на пеньках" так сильно прилип к выборам этого года. Подтекст в нем очевиден - нарушения в проведении выборов и сомнения в законности процесса (хотя изначально это были реальные случаи выборов, проведенных на пнях). Татарстан отреагировал на общероссийское событие вполне однозначно - на главной площади города казанцы похоронили конструкцию, обозначив годы жизни датами "1993-2020".

Кормим голубей или "дичь" с задержаниями активистов

После принятых поправок и начавшегося по всей стране "обнуление" (по мнению ученых, это слово официально стало самым употребительным словом 2020-го года) Казань заметно активизировалась. За любое выступление с плакатом в этом году активисты отправлялись под стражу и даже получали административные и уголовные наказания. Вспомним, как в ходе акции с интересным названием #кормимголубей за плакаты с надписью "Я/МЫ Фургал" в центре Казани были задержаны пять человек. Количество облав на собрания всех оппозиционных движений в этом году сложно даже сосчитать. А случай, когда феминистка буквально поняла фразу "Будет труп - приходите" и пришла к зданию полиции с гробом, вовсе заслуживает отдельного внимания.

Часы Минниханова или коротко о богатстве татарстанских чиновников

В такой год неудивительно, что и выборы президента РТ стали поводом для скандала. Для тех, кто забыл, напоминаем - за сутки перед голосованием казанский Штаб Навального выпустил видеоролик о президенте Рустаме Минниханове, в котором активно обсуждалось личное богатство главы региона. Среди самых шокирующих деталей (кроме высмеянных 83%) оказались наручные часы, стоимость которых была оценена в более чем 15 миллионов рублей. Так, постепенно часы президента обретают свою нарицательность и становятся общим местом для описания богатства верхушки республики. Подобные часы обнаружены и на руке мэра Казани Ильсура Метшина.

Горящие краснобусы и иные жалобы на общественный транспорт

Одним из самых жарких (в прямом смысле слова) моментов из жизни республики в этом году стали горящие краснобусы и слетающие с рельс трамваи. Творческая группа "Пыхтящий Билли" из Санкт-Петербурга даже сделала необычный дизайн кружек с горящими трамваями. Это и неудивительно, ведь в транспортной системе города в этом году не все гладко. Например, на ПАТП-4 уже почти полгода там тянутся суды над директорами по делам о коррупции, а сотрудники жалуются на зверские условия труда. Отсюда вытекают и бесконечные жалобы горожан на систему общественного транспорта, потому что не только горят, но и опаздывают повсюду наши автобусы.

Голый омбудсмен или "шальная императрица в должности"

Среди многих назначений в должность Ирина Волынец, пожалуй, вызвала в республике наибольший шум. Дело в том, что прежде уполномоченная по правам ребенка появилась обнаженной в странных телешоу, тем самым заслужив имя татарстанской Ксенией Собчак. К тому же все ее предложения - выведение абортов из системы ОМС, уголовка за пропаганду гомосексуализма, перенос Дня России на голосование по поправкам и даже попытка выдвинуться на должность президента России - выглядят довольно неорганично с занимаемой должностью. В редакции ProKazan долго спорили о допустимости подобного поведения и в итоге решили: Волынец - это целая история о нынешней России с ее показушностью и сменой точек зрения.

Реновация - история о том, как идеи Москвы спускаются на регионы

Под конец года Казань вошла в число городов, которые начнут в 2021-ом реализовывать программу комплексного развития территорий. Иначе говоря, реновация дошла до регионов, и Татарстан снова в числе первых захотел принять от Москвы эту эстафетную палочку. О том, как все это пройдет - узнаем в следующем году, а пока можете посмотреть, что это вообще такое и что прежде говорили об этом жители.

Редакция ProKazan.ru решила узнать, какой из выбранных нами символов запомнился жителям больше всего. О результатах судите сами.