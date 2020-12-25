Казань вошла в число городов, где в следующем году начнется реализация программы комплексного развития территорий. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всего проект начнет работать в 2021 году, по словам Хуснуллина, в 15-20 регионах, будут выбраны города-миллионники. Закон о комплексном развитии территорий был принят 23 декабря, он еще будет дорабатываться. Сейчас он предполагает, что владельцы квартир в домах, которые будут расселять, могут получить деньги - в размере рыночной стоимости жилья, а также стоимости общего имущества в доме, земельного участка с учетом доли собственника. Также будут возмещены все убытки, например, упущенная выгода. По заявлению собственника вместо денег он может получить другое жилье в границах, подлежащих комплексному развитию территории. Решение о включении или не включении многоквартирного дома в границы комплексного развития будет принимать собрание собственников.

Ранее корреспондент ProKazan.ru поговорил с жильцами "хрущевок" и урбанистами Казани чтобы узнать, хотят ли горожане реновацию и как она может выглядеть.