Иркутские нейрохирурги удалили опухоль мозга с нейромониторингом

В Иркутской областной клинической больнице нейрохирурги провели операцию по удалению опухоли головного мозга у 70-летней пациентки. Вмешательство шло с применением интраоперационного нейрофизиологического мониторинга — комплекса электрофизиологических методик, позволяющих в режиме реального времени контролировать функции центральной и периферической нервной системы.

О своей болезни женщина не подозревала несколько лет. К врачам она обратилась, потеряв слух, а обследование показало, что причина в опухоли, которая к тому времени выросла до 27 миллиметров.

Операция длилась около полутора часов и прошла в формате мастер-класса, за которым наблюдали коллеги иркутских специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска и Улан-Удэ. Нейромониторинг давал хирургам в реальном времени информацию о состоянии функционально значимых анатомических образований и помогал уточнять локализацию черепно-мозговых нервов в условиях изменённой анатомии, что помогло избежать послеоперационных осложнений и сохранить качество жизни пациентки.

«Это оборудование позволит хирургу точно увидеть границы опухоли и пределы сохранных нервных тканей вокруг опухоли, на которые он заходить во время своих манипуляций не должен», — пояснил представитель производителя операционных нейрофизиологических мониторов Юрий Филиппов. Врач функциональной диагностики нейрохирургического отделения ИОКБ Николай Бобряков сравнил нейромониторинг с «глазами» и «ушами» хирурга во время операций на центральной и периферической нервной системе: без него, по его словам, нельзя объективно оценить, не повреждена ли та или иная функция. В этом случае контролировались более 20 параметров, включая глотание, мимику и чувствительность лицевых мышц, что позволило безопасно удалить опухоль и сохранить функции тройничного, отводящего, лицевого, языкоглоточного нервов, а также ствола головного мозга.