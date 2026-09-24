Технологии

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить

Дима Кошкин Автор статьи
Телефон начал быстро разряжаться: какие настрой...

ПроКазань

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Если время работы смартфона резко сократилось, аккумулятор не обязательно успел износиться. Иногда заряд начинает уходить быстрее после обновления системы, установки нового приложения или изменения привычных настроек.

Поэтому перед походом в сервис стоит посмотреть, куда именно расходуется энергия.

Найдите приложение, которое съедает заряд

На Android откройте статистику использования аккумулятора. Название и расположение раздела зависит от производителя смартфона. На iPhone нужные данные находятся в разделе «Аккумулятор».

Посмотрите, какие приложения оказались среди главных потребителей. Особенно подозрительна программа, которой почти не пользовались, но она израсходовала заметную долю заряда.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы начал именно со статистики аккумулятора. Если автономность ухудшилась внезапно, часто там сразу видно приложение, которое слишком активно работало в фоне».

Проверьте экран и геолокацию

Высокая яркость экрана и длительное время до его автоматического отключения тоже сокращают время работы. Если раньше использовалась автоматическая яркость, а теперь экран постоянно светит почти на максимуме, разница может стать заметной.

Стоит проверить и доступ приложений к геолокации. Не каждой программе требуется постоянно определять местоположение. На Android и iPhone разрешения можно ограничивать, например оставляя доступ только во время использования приложения, если такой вариант доступен.

Еще одна возможная причина — плохой сигнал мобильной сети. В местах с нестабильным покрытием смартфону приходится активнее поддерживать соединение, поэтому расход энергии может увеличиваться.

Когда настройки уже не помогут

Если телефону несколько лет, причиной сокращения автономности может быть естественный износ батареи. На iPhone состояние аккумулятора можно проверить средствами системы. На Android возможность просмотра подобных данных зависит от производителя и версии системы.

Если смартфон сильно нагревается без нагрузки, неожиданно выключается или корпус начал деформироваться из-за возможного вздутия батареи, экспериментировать с настройками не стоит. В таком случае устройство лучше показать специалистам.

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