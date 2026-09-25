Мозг стареет двумя волнами: учёные назвали точные возрастные рубежи для нейронов

Исследование, опубликованное в Nature, показало, что мозг человека проходит через две критические точки трансформации на молекулярном уровне. Учёные изучили дорсолатеральную префронтальную кору — зону, отвечающую за планирование и принятие решений.

Используя метод секвенирования РНК, исследователи выявили, что первая точка перелома приходится на 24 года. До этого возраста клетки быстро меняют свои функции для формирования новых связей. После 24 лет наступает период длительной стабильности, который длится вплоть до шестого десятка жизни.

Второй этап начинается после 60 лет. В этот период разрушается чёткий 24-часовой график активности нейронов, связанный с циркадными ритмами. Вместо этого иммунные клетки мозга (глия) начинают проявлять повышенную активность по вечерам, переключаясь на борьбу с повреждёнными белками и воспалением. Доктор Гирдхар отмечает, что после 60 лет мозг буквально меняет то, за чем следит на молекулярном уровне, сообщает "Самара Онлайн 24".