Гибкий график

Скидки в сервисы, расположенные рядом с работой

Велосипедная парковка

Возможность привести ребенка в офис

День без дресс-кода

Укороченный рабочий день в пятницу или «летние пятницы»

Бесплатная продукция работодателя

Массаж и йога в офисе

Бесплатный обед в офисе раз в месяц

Это важная привилегия для молодых родителей, тех, кто добирается на работу по пробкам, творческих работников. Поначалу такое решение может пугать: все начнут опаздывать и делать меньше работы. На самом деле отсутствие временных рамок отразится и на конце рабочего дня. Сотрудник, скорее, задержится на работе, чтобы выполнить задачу, если ровно в 18 часов не срабатывает сигнал «домой».Фитнес, спортивные площадки, салоны красоты, кафе, прачечные, передержка собак — договориться о партнерской программе можно со всеми. Особенно если бизнес расположен рядом с работой. Обещать партнерам резкого роста продаж не стоит, но в длительной перспективе такой бонус имеет значение.Если погода позволяет, то парковка для велосипедов и самокатов обязательно должна появиться в офисе.С детьми случаются самые разные ситуации. Когда ребенка не с кем оставить, а на работе ждут встречи или документы, родителю приходится только брать отгул. Для таких случаев в офисе можно оборудовать детский уголок или просто держать конструктор, фломастеры и чистый мягкий коврик, чтобы в экстренной ситуации родители могли усадить ребенка рядом с собой.Обычно его устраивают по пятницам, но можно и в любой другой день — конечно, если работа не предусматривает специальной формы.К концу недели иногда так устаешь, что выход с работы на полчаса раньше кажется невероятным освобождением. Уверены, эти полчаса-час никак не повлияют на эффективность сотрудников: к вечеру пятницы уже никто не думает о работе.Если вы готовы пожертвовать двумя часами, устройте укороченные «летние пятницы» с июня по август и напоминайте о них засидевшимся. Разве можно долго работать, когда так приветливо светит солнце?Если сотрудники сами активно пользуются товарами и услугами, которые продают, это повышает их лояльность к компании и продукту. А лояльные потребители активнее предлагают эти товары и услуги другим.Это самые простые способы снять стресс. Для йоги не нужно специально оборудовать зал, достаточно договориться с хорошим преподавателем. Похожая ситуация с массажем. Некоторые компании устраивают арт-терапию: проводят в офисе мастер-классы по рисованию, лепке из глины и даже танцам, но не с целью чему-то научить, а чтобы помочь сотрудникам расслабиться, переключиться и вдохновить их на новые подвиги.Или раз в неделю — в зависимости от бюджета. Просто приятный бонус.