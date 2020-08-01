В Казани были задержаны участники акции #кормимголубей.

Ранее они разместили под часами на улице Баумана табличку с похоронной с надписью "Конституция Российской Федерации - 1993-2020". На плакате - соответствующая ситуации черная лента в нижнем правом углу - неизменный атрибут похоронного процесса. Также этой акцией активисты высказали поддержку Хабаровскому краю, где много дней жители борются за свободу мэра. Об этом свидетельствуют листовки "Я/МЫ Сергей Фургал". Участники "похорон" также возложили к импровизированному "захоронению" красные гвоздики. Некоторые разместили рядом с табличкой свои собственные плакаты: "Лучшая поправка Путина - отставка", "Требуем срочного исполнения итогов референдума".

Активисты выступили с требованиями

Как сообщает источник, организаторы сохраняют инкогнито. Однако акция была спланирована заранее. Подобные демонстрации прошли также в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В ближайшее часы акция состоится и в Москве.

Без задержаний не обошлось. Среди отправленных сотрудниками полиции в отделы - активисты Никита Храмов, Андрей Бояршинов, несколько женщин и ребенок.

Задержание активиста Никиты Храмова

Всего на площади в окружении прохожих и слетевшихся на корм голубей собралось около 10 человек, в том числе это активисты "чучевой группы", "платоновцы", протестная группа "Нет мусоросжигательному заводу" и члены партии "Яблока". Их доставили в отдел полиции на Япеева.

Также источник сообщает, что предположительно автобусы с ОМОНом приехали с Нижнего Новгорода.

Напомним, что на прошлой неделе ОМОН задержал участников лекции в штабе "Объединенных демократов".