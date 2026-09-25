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В Windows 7 нашли 30-секундное зависание из-за однотонной заливки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Windows 7 обнаружили необычную ошибку, из-за которой компьютер мог задерживаться на экране приветствия примерно на 30 секунд перед открытием рабочего стола. Об этом сообщает Наша Газета Крым со ссылкой на Lenta.ru и портал Windows Latest.

Сбой затрагивал пользователей операционной системы Microsoft, выпущенной в 2009 году.

Причина задержки была связана с оформлением рабочего стола.

Ошибка проявлялась в тех случаях, когда вместо стандартных обоев пользователь выбирал однотонную заливку, например голубой, зеленый или красный фон.

Из-за такого варианта оформления система сталкивалась со сбоем и не сразу переходила к рабочему столу.

Ветеран Microsoft Рэймонд Чен объяснил, что при запуске Windows ожидала ответа от компонента WallpaperReady, который отвечает за загрузку обоев.

Если вместо изображения была установлена простая заливка, нужный сигнал не поступал.

В результате операционная система ждала окончания тайм-аута, который составлял 30 секунд.

Проблема сохранялась несколько месяцев после выхода Windows 7, а затем была исправлена.

В конце сентября журналисты XDA также рассказали о другой особенности Windows. Система обычно устанавливается на диск C, поскольку литеры A и B раньше использовались для дисководов.

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