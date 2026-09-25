Тысячи фотографий забили память телефона: как освободить гигабайты и ничего не потерять

Фотографии незаметно превращаются в одну из самых тяжелых категорий в памяти смартфона. Особенно быстро место заканчивается, если камера снимает в высоком разрешении, а вместе с обычными кадрами хранятся скриншоты, серии снимков и дубликаты.

Но начинать очистку с массового удаления фотографий рискованно. Сначала лучше сделать так, чтобы оригиналы сохранились в другом месте.

Сначала создайте копию

Фотографии можно перенести на компьютер, внешний накопитель или использовать облачный сервис. На iPhone для этого может использоваться iCloud Photos, на Android — Google Photos или сервис производителя.

Важно дождаться окончания синхронизации и убедиться, что снимки действительно доступны с другого устройства или через веб-версию сервиса. Только после этого можно освобождать память телефона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не нажимал кнопку массового удаления сразу после включения облачной синхронизации. Сначала откройте несколько старых и новых фотографий с другого устройства — это простой способ убедиться, что копирование действительно завершилось».

Используйте встроенную оптимизацию

На iPhone при использовании iCloud Photos доступна функция оптимизации хранилища: оригиналы сохраняются в iCloud, а на устройстве при нехватке места могут оставаться версии меньшего размера.

В Google Photos также есть функция освобождения места после резервного копирования. Она удаляет с устройства фотографии и видео, для которых уже создана резервная копия. Возможности и названия пунктов могут меняться в зависимости от версии приложения.

Перед использованием таких функций обязательно проверьте статус резервного копирования.

Не забудьте про корзину

После обычного удаления фотографии часто не исчезают окончательно сразу, а некоторое время хранятся в разделе недавно удаленных файлов. Поэтому свободного пространства может прибавиться не сразу.

При этом очищать корзину стоит только после проверки резервной копии: после окончательного удаления вернуть снимки средствами телефона может уже не получиться.

Если фотографий накопились десятки тысяч, самый безопасный порядок простой: сначала резервная копия, затем проверка ее содержимого и только после этого очистка памяти. Так можно вернуть гигабайты свободного пространства без риска потерять единственный экземпляр важных снимков.

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