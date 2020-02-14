В Казани снесут хрущевки, как в Москве? Все, что нужно знать о казанской реновации

В январе в программе "Вести в субботу" вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реновацию жилья необходимо развивать по всей стране, а не только в Москве.

Так как столица Татарстана всегда первой тестирует новые проекты, в Казани сразу же откликнулись на возможность поучаствовать в масштабной программе. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что Казань может стать пилотным городом-миллионником, который первым опробует механизмы реновации жилищного фонда.

11 февраля комитет Госсовета по жилищной политике РТ одобрил проект федерального закона о реновации жилья в регионах России.

Что такое реновация жилья?

Под реновацией жилищного фонда (от лат. renovatio — обновление, возобновление) понимается программа, направленная на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957—1968 годах, и строительство новых зданий на освободившейся территории.

Так выглядит дом, построенный по программе реновации жилья в Москве. Источник: мэрия города

Как реновация проходит в Москве?

Программа реновации в Москве была запущена в 2017 году. Жители столицы сами решали, какие дома примут участие в проекте. Участниками программы стали более миллиона человек. 350 тысяч московских семей получат новые квартиры с комфортабельной отделкой в новых монолитных и панельных домах вместо квартир в ветхих пятиэтажках.

До 2020 года на московскую реновацию из бюджета выделили 400 млрд руб.

Новая квартира предоставляется москвичам бесплатно. Она "равнозначна" прежней квартире: не меньше предыдущей, с таким же количеством комнат, расположена в том же районе, сообщается на сайте мэра Москвы.

Вместо квартиры можно получить денежную компенсацию. За доплату есть возможность получить квартиру большей площади.

Услуги транспортной компании при переезде в новую квартиру по программе реновации жильцам может оплатить Москва. Для этого участники программы должны подать заявление в центр информирования по переселению конкретного дома. При этом ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и другим категориям граждан оказывается помощь в разборе и сборе мебели, подчеркивает мэр Москвы.

Если старая квартира находится в ипотеке, заемщик будет обязан передать в залог банку свою новую квартиру.

Заселение первого дома по программе реновации началось в феврале 2018 года на 5-й Парковой улице в районе Северное Измайлово. Новые квартиры в нем получили жители домов 3 и 5 на улице Константина Федина. Новостройка находится по соседству с расселяемыми пятиэтажками.

В рамках программы реновации в столице уже построено 53 дома. Более 14 тысяч человек переехали в новые квартиры.

Несмотря на все положительные стороны программы, московский проект вызвал противоречивую реакцию горожан. Некоторые москвичи недоумевали, почему ветхие, на их взгляд, здания не включили в программу, другие же были недовольны тем, что их дом, находящийся в хорошем состоянии, планируется снести.

На первой же неделе после обнародования списка домов, попавших в программу реновации, прошло более полусотни стихийных акций протеста. В основном, митинговали жители ветхих домов, которые не попали в проект. Среди недовольных реновацией были и те, кого собирались переселить в меньшие по площади квартиры. Подробнее о причинах протестов можно узнать на сайте BBC.

Старые дома в Дербышках. Источник: ProKazan.ru

Как в Казани расселяют старые дома?

Как в Казани поступают со старыми домами, можно рассмотреть на примере программы расселения аварийного жилья в 2013-2017г. За этот период в столице РТ было расселено 89 многоквартирных аварийных домов на 1,6 млрд рублей, говорится на сайте мэрии Казани.

Одним из примеров расселения, который вызвал негодование казанцев, является Мергасовский дом. С Черного озера, из центра города людям пришлось переехать на окраину.

В 2018 году им предоставили дома в ЖК "Салават Купере" и на улице Мазита Гафури. Оставшиеся в Мергасовском доме граждане были недовольны бесплатным жильем из-за неудобного расположения и судились с исполкомом Казани.

В 2019 году в Казани стартовала новая муниципальная адресная программа по расселению граждан из ветхого жилья. Программа должна завершиться к 2025 году. В нее включены дома, признанные аварийными с 2012 года по январь 2017 года – 51 дом на 519 квартир, в которых проживают почти 1,5 тыс. граждан.

В конце 2019 года по муниципальной программе расселения аварийного жилья 30 казанских семей переехали в новые квартиры в микрорайоне "Салават Купере".

До конца 2020 года запланировано расселение 16 домов с наибольшей степенью износа: 9 объектов по ул.Мостоотряд, 2 дома по переулку Дружный, а также дома по адресам: ул.Шарифа Камала, 10, ул.Прирельсовая, 3, ул.Качалова, 77а, ул.Нижняя, 5 и ул.Новоазинская, 21.

Куда будут переселять жителей - пока неизвестно.

Пример реновации в Германии. Источник: Stefan Forster Architekten

Как с хрущевками поступают за рубежом?

В Восточной Германии панельные дома советского периода реконструировали. Самым ярким примером считается реконструкция в Лайнефельде, где старый панельный дом "Платтенбау" архитекторы превратили в отдельные многоквартирные виллы, разобрав верхний этаж и семь сегментов вдоль линии блока.

Некоторые панельные шестиэтажки в ходе реконструкции уменьшали до четырех этажей. В доме сокращалось количество квартир, но при этом в тех, что сохранились, сделали новые удобные планировки.

Во Франции панельные дома 60-ых годов тоже подвергли реконструкции. Застройка во Франции слишком плотная, поэтому сносить старые дома нельзя, это опасно для соседних построек. В восточной части Парижа в жилых зданиях прошлого века сделали капитальный ремонт, поменяли систему центрального отопления и лифты, пристроили новые жилые части.

Хрущевка в Дербышках. Источник: ProKazan.ru

Что думают эксперты о реновации в Казани?

На данный момент никаких точных данных о казанской программе реновации не существует, но мы вместе с экспертом порассуждали, готова ли Казань к изменениям и как их можно было бы реализовать.

Заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич назвал районы Казани, нуждающиеся в облагораживании в первую очередь.

"Районы, которые нуждаются в развитии — это Татарская Слобода и Адмиралтейская Слобода. Эти районы необходимо облагородить, добавить привлекательности, идентичности. Это бы усилило бренд Казани. Для развития казанских территорий необходимо привлечь бизнес, который был бы в этом заинтересован. Это серьезная работа", - сказал эксперт.

Он констатировал, что Казань еще экономически не готова к реновации:

"К сносу хрущевок и строительству на их месте новых зданий Казань еще не созрела экономически. Чтобы подготовиться к массовому сносу зданий, нужно поднять благосостояние горожан. Есть более простой и менее кардинальный способ улучшить состояние зданий — реконструировать их. Так поступили во Франции, в Великобритании. Во Франции дома, построенные в 50-ых годах, реконструировали: произвели капитальный ремонт, пристроили новые помещения. Эти дома полностью соответствуют новым требованиям. Так можно поступить и в Казани".

Большую ценность представляет не недвижимость, а сама земля, на которой эта недвижимость стоит. Хрущевки могут располагаться там, где могли бы построить новый ТЦ или другой прибыльный проект.

Президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев заявил, что в Казани реновация будет эффективна и необходима в отношении тех домов, в которых стоимость земельного участка уже дороже, чем стоимость всех квартир в этом доме. На сегодняшний день в Казани - это двух- и трехэтажные хрущевки.

Что думают о реновации казанцы?

На данный момент идея реновации не вызывает у жителей города однозначного одобрения или отрицания. Это подтверждает проведенный ProKazan.ru опрос.

Александр, один из пользователей социальной сети Вконтакте, возмутился перспективе переехать в отдаленные районы Казани. Он предположил, что реновация в Казани будет проводиться не в интересах жителей, а в интересах других лиц:

"Земля на "Квартале" (Ново-Савиновский район города. — Прим. ред.) очень дорогая, жирный кусок, который потом попилят между своими строительными подрядчиками. Все поедем в скворечники 100 - квартирные жить, в Осиново или ещё куда подальше. "Квартал" - это новый центр Казани, вот и решили что нужно с нас начинать", - заявил он.

Жительница Казани Татьяна поддерживает идею реновации и мечтает о скорейшем переезде в более комфортные условия:

"Живу в центре, Татарстан 3/2, дом по швам трещит, дом 30-х годов, но никто не видит, даже воды горячей нет. Мне все равно, куда переезжать, главное - жить в человеческих условиях".

Еще один пользователь социальных сетей Рамиль не прочь сменить ветхое жилье на новостройку. Он пожаловался на ужасные условия в общежитии по улице Роторной и прислал для подтверждения информации фотографии.

Общежитие на Роторной. Источник: личный архив Рамиля

Еще один наш собеседник Константин недавно сделал ремонт в своей хрущевке на Попова. Благоустройство квартиры обошлось ему примерно в 150 тыс. рублей. Ремонт мужчина делал своими руками. Он считает, что в ближайшее время столицу Татарстана ждут лишь незначительные изменения.

"Я слышал о реновации. Говорят, ее хотят запустить по всей России. Не думаю, что это сильно коснется Казани. Я негативно отношусь к этому. Был в новостройках, их качество ужасное. Слышно всех соседей. У меня дома отличная шумоизоляция. Я бы не хотел переезжать, меня все устраивает. Думаю, реновация нужна, чтобы обеспечить заказами строительные компании, которыми владеют люди, лоббирующие такие идеи", - рассказал он.

Пенсионерка Людмила из Дербышек тоже уже слышала о планах на реновацию жилья в Казани. Она сказала, что не готова к переезду:

"Знаете, я против всего этого. Я привыкла к такой жизни, мне нравится мой второй этаж. В молодости жила в Кировском районе, на 9-ом этаже. Это был кошмар какой-то! Лифт все время ломался, застревал, и я с коляской поднималась на самый верх. Всегда боялась пожара. Как спасаться, если такое произойдет? Тут соседи все такие хорошие, всех знаешь, со всеми дружим. А в этих "муравейниках" неизвестно, кто за стенкой живет. Надеюсь, вся эта реновация обойдет нас стороной".

Не все молодые респонденты знают о реновации. Например, девушка Евгения из Дербышек узнала о реновации благодаря корреспонденту ProKazan.ru. Она негативно высказалась о возможности сноса хрущевок в Казани.

"Не припомню такого. Но я против сноса хрущевок. Даже в страшном сне не могу представить, что мой любимый дом, в котором я выросла, могут снести. Куда переселят, в "Салават Купере" или прямиком в МСЗ? За Москвой повторяют, выслужиться хотят и денежки отмыть. У нас не для народа делают, а для денег. В Москве, кстати, очень многие этой реновацией недовольны", - сказала молодая жительница хрущевки.

Пока никаких подробностей по механизмам программы реновации в Казани нет. Но, как показывает опыт других стран, для приведения зданий в надлежащий вид необязательно сносить дома, существуют и другие, менее кардинальные решения. Эксперты также ссылаются на европейские примеры, добавляя, что денег в Казани на реновацию нет.