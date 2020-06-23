Президент РФ Владимир Путин объявил о новом виде государственной поддержки для семей с детьми от рождения до 16 лет. Им будет назначена дополнительная единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка.

Право на выплату имеют семьи с детьми, рожденными с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Это новый вид выплат, который будет назначаться в дополнение к ежемесячной выплате до 3 лет и единовременной с 3 до 16 лет.

Гражданам, которые уже оформляли одну из "путинских" выплат, новое пособие начислится автоматически, новое заявление подавать не потребуется, деньги будут перечислены на тот же счет.

Если человек ранее не обращался за выплатами, нужно подать соответствующее заявление, сделать это можно через Пенсионный фонд, МФЦ или Госуслуги, новое пособие также начислится автоматически.

Перечисление денег начнется с 1 июля 2020 года.