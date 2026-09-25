Корональная дыра не вызвала магнитную бурю на Земле

Воздействие корональной дыры на Землю оказалось мягким: ожидавшаяся магнитная буря так и не началась. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно данным лаборатории, индекс геомагнитной активности Kp вырос с 0–1 примерно до 3. Накануне днем он один раз преодолел порог Kp=4 — это желтый уровень геомагнитных возмущений, — но до уровня бури не добрался. Сведения опубликованы в Telegram-канале лаборатории.

Риски пока сохраняются: математические модели дают 30-процентную вероятность бурь, хотя пик геомагнитного события уже пройден. Ранее сообщалось, что крупная корональная дыра, растянувшаяся от южного полюса Солнца до экватора, в четверг, 24 сентября, окажется напротив Земли и планета попадет в поток солнечного ветра.

Сентябрь отличается необычно низкой геомагнитной активностью. За 25 дней произошла лишь одна буря — 8 сентября, и она достигла минимального уровня G1. В августе было четыре дня с магнитными бурями, в марте — семь. Основной причиной ученые называют заметный и пока не очень объяснимый спад вспышечной активности: Солнце находится в депрессии уже несколько недель, и признаков быстрого выхода из нее не видно.