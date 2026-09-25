Недоношенность связали с низкой физической активностью в зрелом возрасте

Исследователи из Норвегии выявили связь между гестационным возрастом при рождении и физической активностью человека во взрослом возрасте. Чем меньше был срок беременности при рождении, тем ниже оказывался уровень легкой физической активности. Подобная закономерность отмечалась и среди подростков. Исследование опубликовано в PLoS One.

По оценкам авторов, преждевременные роды происходят примерно в 10% случаев во всем мире и определяются как рождение до 37-й недели беременности. Недоношенность может сопровождаться долгосрочными последствиями, включая более низкую физическую активность. Ранее подобную связь часто изучали на основе данных, которые участники сообщали самостоятельно.

Группа Кристины Анны Джупвик Ааквик из Норвежского университета естественных и технических наук использовала данные 12 896 участников от 13 до 52 лет. Уровень их активности в течение недели измеряли с помощью трехосевых акселерометров.

Статистический анализ показал линейную связь гестационного возраста с легкой физической активностью во взрослом возрасте. Результат был статистически значимым для всей группы и отдельно для женщин. Среди подростков связь с общей физической активностью также наблюдалась, но статистической значимости не достигла.

Бутстрэп-регрессия подтвердила предсказательную силу гестационного возраста для физической активности у взрослых в общей выборке и среди женщин. После учета индекса массы тела существенных изменений не произошло. При использовании нелинейной модели связи обнаружено не было. Масса тела при рождении также не была связана с уровнем физической активности.

Авторы отмечают, что раннее формирование привычки к физической активности у детей, родившихся недоношенными, может иметь значение для их здоровья в дальнейшем, сообщает "Самара Онлайн 24".