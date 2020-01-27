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«Ощущается паника»: россиянка рассказала, что на самом деле происходит в охваченном вирусом Китае

Cегодня, 18:30 567 2 Автор: prokazan.ru
Фото опустевшего Пекина и скришоты из китайских чатов

В январе в социальных сетях и СМИ массово начала распространяться информация о новом вирусе в Китае. Ежедневные сводки гласят: заболевших становится больше, а распространение вируса набирает темп. Корреспондент ProKazan.ru разобрался, чем опасен коронавирус, поговорил с уроженкой Казани, живущей в Китае, и студенткой из Китая, приехавшей в Россию.

Что это за вирус?

Коронавирусы – это группа вирусов, вызывающих заболевания у высших животных и человека. На первых стадиях болезнь напоминает обычное ОРВИ. Среди симптомов – ничем непримечательные жар, кашель и затрудненное дыхание. Однако новый коронавирус 2019-nCoV отличает то, что он может развить атипичную пневмонию, способную привести к летальному исходу.

Почему началась паника?

В конце декабря в китайском городе Ухань сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Источником распространения стал рынок животных и морепродуктов Хуанань. Выяснилось, что известные методы лечения и вакцины не способны предотвратить болезнь. Также вирус оказался опасен тем, что его носителями могут быть люди, у которых нет никаких симптомов. В этом случае бороться с распространением заболевания становится сложнее.

Центр Пекина

Что известно на данный момент?

По официальным данным, на сегодняшний день зарегистрировано 2 744 случая заражения коронавирусом, 5 700 человек находятся под подозрением, 80 человек погибло. Случаи заражения зарегистрированы не только в Китае, но и в Таиланде, Сингапуре, Австралии, Японии, Малайзии и других странах. Несмотря на то, что в Татарстане только за прошедшую неделю с подозрением на вирус обратилось 12 человек, в России ни одного случая заражения не зарегистрировано.

22 января Ухань поместили под карантин: город закрыт на въезд и выезд, приостановлено авиасообщение, жителям рекомендуют не покидать город без особой причины. Под аналогичный карантин с 24 января попали еще четыре города – Хуанган, Эчжоу, Чиби и Чжицзян.

Корреспондент ProKazan.ru пообщалась с девушкой, которая сейчас находится в Китае, и узнала, что происходит в стране:

Екатерина, проживает в Пекине

– Какая сейчас обстановка в городе, котором ты находишься?
Сейчас в Пекине проходит китайский Новый год, и у меня каникулы, как и у большинства людей. Я в основном сижу дома, и стараюсь не выходить. В Пекине было несколько случаев заражения уже, поэтому на улицах все носят маски и не так много людей.

– Осуществляются ли какие-нибудь меры предосторожности в городе?
Насчёт мер предосторожностей я знаю не очень много, но я читала в группах вчера, что власти применяют какой-то спрей по городу, чтобы «почистить» его. Но потом мне сказали, что это всего лишь слухи. И ещё я слышала, что в метро будут проверять людей на температуру, если, например, у кого-то она будет, то того не пустят в метро. Это все, что знаю, так как не читаю особо новости и не верю всему, что там пишут.

Скриншот из китайских чатов

"Новость для тех, кто остался в Пекине. Сегодня с 16:00 до 16:30 не выходите из дома и не открывайте окна.
Будут обрабатывать улицы и распылять вещества против вируса. Информация достоверна, отправлена мне китайским другом. Их предупредили. Так что будьте осторожны, надевайте маски и
мойте руки с мылом".

– Ощущается ли паника среди людей? Как ты сама относишься к тому, что говорят о вирусе?
Паника ощущается, даже среди моих знакомых. Многие отказываются ходить даже кушать куда-то, и вообще людей не так много. Самое стремное, что Пекин – это столица, и тут находится один из крупных аэропортов. Сейчас китайцы много путешествуют из-за Нового года и могут привезти заразу сюда, этого все и боятся. Вообще я думаю, что они многое раздули и пугают людей.

Также нам удалось поговорить с китаянкой, обучающейся в Казани, и расспросить её происходящих событиях:

Ялин, приехала из Чжэнчжоу

– Что тебе известно о вирусе в Китае?
Я знаю, что этот вирус называется короновирус. Он может вызвать серьезное заболевание. Те, кто заразился, обычно лежат с температурой, еще их тошнит. Сейчас примерно заражены 2 000 человек, еще 60 – умерли от вируса. Обычно они все пожилые люди, старше 60 лет, кроме этого, они имеют другие болезни еще до заражения вирусом.

– Твои друзья из Китая что-нибудь рассказывают тебе о событиях на Родине?
Да, мы говорим об этом. Знаю, что в нашем городе очень мало людей ходят по улицам, хотя сейчас у нас же Новый год. Люди не выходят из дома, носят маску на улице, каждый день чистят дом со средствами. Сейчас многие доктора приехали в Ухань из-за большого количества больных. Еще в городах построили несколько временных больниц. В Китае почти во всех провинциях появились больные с вирусом.

– Твоя семья сейчас находится в Китае. Как они комментируют ситуацию?
Если честно, мои родители мало что мне говорят. Я сама за них очень переживаю. Надеюсь, что все будет хорошо с ними. Надеюсь, что у докторов получится изобрести новое лекарство против вируса.

Улицы Пекина

В Роспотребнадзоре заявили, что россиянам не стоит бояться нового заболевания. К слову, вероятность заражения через посылки AliExpress практически нулевая: вирус не выдерживает температуры 40 градусов и не очень стоек в окружающей среде. Также сегодня с сообщением о коронавирусе выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он заявил, что на данный момент в России существуют около 30 препаратов, способных сработать против вируса.
 

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комментарии

Горожанин
0
27 января 2020
18:47
Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые
Горожанский
0
27 января 2020
18:54
Интересно , пройдёт или нет Ухань , Хуанань
Дмитрий
0
27 января 2020
19:30
Все тоталитарные режимы , каким является китай , опасны ещё и тем , что лгут , замалчивают реальные масштабы и жертвы этого вируса !!

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При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла