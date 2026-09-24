За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Если домашний интернет раньше работал нормально, а теперь видео зависает и страницы открываются с задержкой, менять тариф сразу не стоит. Скорость может падать уже внутри квартиры — между роутером и подключенными к нему устройствами.

Вот пять причин, которые стоит проверить в первую очередь.

1. Роутер стоит в неудачном месте

Закрытый шкаф, ниша, дальний угол квартиры и несколько стен на пути сигнала способны ухудшить Wi-Fi. Для проверки можно временно поставить роутер выше и ближе к центру квартиры.

Если рядом с ним интернет быстрый, а в дальней комнате резко замедляется, вероятная проблема именно в покрытии.

2. Слишком много подключенных устройств

Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, приставки, камеры и другая техника делят доступное соединение. Особенно заметно это становится, когда несколько устройств одновременно скачивают большие файлы или смотрят видео высокого качества.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы открыл настройки роутера и посмотрел список подключенных устройств. Иногда там обнаруживается техника, о которой давно забыли, или становится понятно, что сеть одновременно используют слишком активно».

3. Соседние сети создают помехи

В многоквартирном доме десятки роутеров могут работать рядом. Особенно загруженным бывает диапазон 2,4 ГГц.

Если роутер и устройства поддерживают 5 ГГц, этот диапазон часто дает более высокую скорость и меньше страдает от соседних сетей, но хуже проходит через стены.

4. Роутер давно не перезагружался

Иногда проблемы появляются после длительной непрерывной работы или программного сбоя. Обычная перезагрузка — простой способ исключить такой вариант. Не нужно нажимать кнопку сброса до заводских настроек: это совсем другая операция, после которой параметры сети придется настраивать заново.

5. Проблема находится не в Wi-Fi

Если низкая скорость сохраняется даже рядом с роутером, стоит проверить интернет на нескольких устройствах. При возможности полезно сравнить результат с подключением компьютера к роутеру кабелем.

Если по кабелю скорость тоже значительно ниже ожидаемой, причина может находиться уже на стороне подключения, оборудования или провайдера.

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