16% жителей Татарстана проголосовали против поправок в Конституцию РФ, 80% избирателей отдали голос за поправки. Об этом сегодня на онлайн-конференции сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, в период с 25 по 30 июня проголосовали 2 056 727 жителей республики, или 69,85% от общего числа избирателей Татарстана. Из них на придомовых территориях выразили свою волю 150 тысяч человек.

Всего же, по предварительным данным ЦИК республики, в общероссийском голосовании приняли участие 2 348 179 граждан, явка составила 79,68%. При этом за изменение основного закона страны высказались 1 943 685, или 82,81% от проголосовавших, против − 389 765, или 16,61%.

Напомним, ранее Кондратьев обещал, что выскажет собственное мнение о поправках, но только после заседания ЦИК РТ.