Не у нас

В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Российские регионы начали сталкиваться с нехваткой качественных водных ресурсов из-за изменения природных и инфраструктурных условий. Речь идет не о полном исчезновении воды, а о нарушении привычного порядка ее распределения, рассказал эколог Илья Рыбальченко в беседе с 360.ru.

Эксперт поддержал позицию руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова, который ранее заявил о наступлении эпохи структурного дефицита воды и признал наличие в России вододефицитных регионов.

По словам Рыбальченко, крупная река рядом с населенным пунктом больше не гарантирует водную безопасность. Проблемы могут возникать, если вода загрязнена, становится сезонно недоступной, инфраструктура изношена или спрос превышает устойчивые возможности природы.

Эколог отметил, что представление о неисчерпаемости водных запасов мешает правильно оценивать ситуацию. Для человека важен не только сам факт наличия воды, но и ее качество, доступность в конкретном месте и в нужное время.

По мнению специалиста, решить структурный водный дефицит только бытовой экономией невозможно. Починка сантехники и закрытые краны в квартирах важны, но этих мер недостаточно.

Основные решения, как считает Рыбальченко, находятся на государственном и промышленном уровнях. Среди необходимых шагов он назвал модернизацию водопроводных и оросительных сетей.

Также эксперт указал на важность повторного использования очищенных стоков в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, для сохранения водных ресурсов требуется защищать водосборы, болота и леса.

Может быть интересно:

  1. Телефон каждую ночь остается на зарядке до утра: что на самом деле происходит с батареей
  2. За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети
  3. Зарядки телефона раньше хватало до вечера, а теперь едва до обеда: куда уходит батарея
  4. Wi-Fi летает рядом с роутером, а в соседней комнате еле грузит: где его нельзя ставить
  5. Телефон стал тормозить и долго открывать приложения: что сделать перед покупкой нового

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

15 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Полезное

день назад

Депутатом Госсовета Татарстана избран Фарид Абдулганиев

травить тараканов в квартире москва

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Полезное

3 дня назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

прокол ушей детям система 75 в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

20 часов назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Кулинария

день назад

Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
Новости Татарстана
2 часа назад

Нижний пруд в селе Державино очистили от 120 тысяч кубометров ила

Нижний пруд в селе Державино Лаишевского района...

Технологии

10 минут назад

Microsoft обновила Surface Pro 12 и Surface Laptop 13 на Snapdragon X2 Plus

Интересное в Казани

день назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

Технологии

42 минуты назад

Meta показала новые функции ИИ-агента Muse на конференции Connect

Технологии

час назад

Nothing сделает CMF отдельной компанией с индийскими владельцами
Британский стартап перерабатывает мочу с фестив...
Технологии
5 часов назад

Британский стартап перерабатывает мочу с фестивалей в удобрение для полей

Технологии

2 часа назад

Microsoft закроет три приложения-компаньона Microsoft 365 в Windows 11

Технологии

3 часа назад

За интернет платите столько же, а Wi-Fi стал еле тянуть: 5 причин медленной домашней сети

Технологии

3 часа назад

VK WorkSpace получит ИИ-Ассистента и поддержку протокола MCP
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой