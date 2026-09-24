В Росводресурсах заявили о начале эпохи структурного дефицита воды в РФ

Российские регионы начали сталкиваться с нехваткой качественных водных ресурсов из-за изменения природных и инфраструктурных условий. Речь идет не о полном исчезновении воды, а о нарушении привычного порядка ее распределения, рассказал эколог Илья Рыбальченко в беседе с 360.ru.

Эксперт поддержал позицию руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова, который ранее заявил о наступлении эпохи структурного дефицита воды и признал наличие в России вододефицитных регионов.

По словам Рыбальченко, крупная река рядом с населенным пунктом больше не гарантирует водную безопасность. Проблемы могут возникать, если вода загрязнена, становится сезонно недоступной, инфраструктура изношена или спрос превышает устойчивые возможности природы.

Эколог отметил, что представление о неисчерпаемости водных запасов мешает правильно оценивать ситуацию. Для человека важен не только сам факт наличия воды, но и ее качество, доступность в конкретном месте и в нужное время.

По мнению специалиста, решить структурный водный дефицит только бытовой экономией невозможно. Починка сантехники и закрытые краны в квартирах важны, но этих мер недостаточно.

Основные решения, как считает Рыбальченко, находятся на государственном и промышленном уровнях. Среди необходимых шагов он назвал модернизацию водопроводных и оросительных сетей.

Также эксперт указал на важность повторного использования очищенных стоков в промышленности и сельском хозяйстве.

Кроме того, для сохранения водных ресурсов требуется защищать водосборы, болота и леса.

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