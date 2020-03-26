«Коронавирусные каникулы»: как будет жить и работать Казань в ближайшую неделю

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президент рассказал о мерах противодействия распространению инфекции, заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию и объявил следующую неделю нерабочей.

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней будут продолжать свою работу.

Что закроют в Москве?

В Москве временно прекратится работа объектов розничной торговли. Рестораны, кафе, бары и столовые будут работать только на вынос. Для посетителей будут закрыты: ВДНХ, Центральный парк культуры им. Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парк "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге попросил россиян на время карантина воздержаться от поездок в столицу.

Что закроют в Казани?

ТРЦ, кинотеатры, кафе, рестораны и кальянные

С 26 марта согласно постановлению "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" в РТ приостанавливается работа кинотеатров.

По поручению президента РТ в Казани с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все торгово-развлекательные центры, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине республики. Однако находящиеся в ТРЦ продуктовые магазины и аптеки продолжат свою работу.

Рестораны и кафе, находящиеся вне ТРЦ не закроются. Рестораторы обязаны будут обеспечить в своих заведениях дезинфекционный режим, посадку не более чем 20 человек в одном зале, а также ограничить часы работы.

Сеть фастфуда McDonalds с 28 марта начнет закрывать обеденные залы и работать на вынос.

"С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов", - говорится в на сайте компании.

Корреспондент ProKazan.ru связался с сотрудниками колл-центра аквапарка "Ривьера". В настоящее время аквапарк принимает посетителей, однако решение по режиму работы на следующей неделе еще не принято.

Развлекательный центр "Fun-24" с 23 марта закрыт в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На прошлой неделе в Татарстане запретили применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций. Однако, как оказалось, в некоторых казанских заведениях существующий запрет игнорируют.

Один из местных предпринимателей написал в редакцию ProKazan.ru сообщение с просьбой опубликовать его обращение. Мы решили удовлетворить его просьбу.

"Здравствуйте! Меня зовут Минтимер Нугманов, я владелец сети кафе-кальянных "Наше Место" в Казани и Иннополисе. Постановлениями правительств Татарстана от 17 марта и правительства России от 24 марта запрещено продавать кальяны. С целью безопасности наших гостей и сотрудников мы приняли решение закрыть все наши заведения на период карантина до лучших времен. Я знаю, что многие наши коллеги продолжают работать в "закрытом" режиме "только для своих". Призываю всех последовать нашему примеру и не подвергать опасности жителей и гостей нашей республики. Прошу Вас осветить мое обращение. Да, экономически это не выгодно, но наше с вами здоровье и жизни важнее всего остального. Желаю всем быть здоровыми, не поддаваться панике и сохранять спокойствие", - написал предприниматель.

Детские сады

Во время общероссийских "каникул" дошкольные образовательные организации продолжат свою работу, сообщила Лейла Фазлеева.

"Совсем закрыть дошкольные образовательные учреждения невозможно. Работа дошкольных образовательных учреждений продолжится, родители, которые обеспечивают жизнедеятельность республики и не могут остановить свою работу, имеют возможность привести ребенка в дошкольное образовательное учреждение", — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Также на брифинге стало известно, что каникулы для школьников и студентов продлят до 12 апреля.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

В период с 30 марта по 3 апреля МФЦ Татарстана будут работать только на выдачу уже готовых документов, по ранее принятым запросам. Прием документов осуществляться не будет, говорится на сайте МФЦ РТ.

Частные медицинские центры

Частные медицинские центры продолжат работать в штатном режиме. Корреспондент ProKazan.ru обратился к сотрудникам таких медицинских учреждений, как "Биомед", "Здоровье семьи", "Спасение". Все они готовы к приему пациентов на следующей неделе.

Салоны красоты и фитнес-центры

Корреспондент ProKazan.ru обзвонил несколько салонов красоты. Некоторые из них не будут предоставлять свои услуги на следующей неделе. Салон красоты "Миледи" будет продолжать свою работу, студия красоты "Голливуд" и "Красивые люди" тоже планируют открыть свои двери для посетителей во время общероссийских "каникул".

С 26 марта в РТ приостанавливается работа фитнес-центров. Такие известные фитнес-клуб, как "Alex fitness" и "Планета фитнес" закрылись на неопределенный срок. Сотрудники центров сообщили, что информация об открытии появится на сайтах. В настоящее время клиентские карты заморожены. Однако подписчики сообщества ProKazan.ru сообщили, что не все казанские фитнес-центры приостановили свою деятельность. Фитнес-клуб "Maximus" принимает клиентов в обычном режиме.

Общественный транспорт

С 30 марта по 5 апреля в Казани общественный транспорт будет работать по графику воскресного дня, сообщили в городской мэрии. Выход подвижного состава будет сокращен на 25-30%.

Операторы связи

Компания "Ростелеком", по информации из собственных источников, приняла решение не приостанавливать работу. Сотрудники, ответственные за подключение услуг и обслуживание сетей, на следующей неделе будут работать по двойному тарифу, как в выходные дни.

В пресс-службе ПАО "Таттелеком" сообщили, что в силу специфики работы сотрудники компании не могут уйти на общероссийские "каникулы". Они также отметили, что в связи с карантином казанцы стали больше пользоваться Интернетом.

"Таттелеком" является непрерывно действующей организацией, так как оказывает предприятиям и населению услуги связи. Тем более, в условиях ситуации с коронавирусом растет потребление трафика и нагрузка на сеть. Поэтому, для обеспечения бесперебойности связи, мы продолжаем работу, с переводом части коллектива на удалённый режим", - объяснили в пресс-службе.

Как показал проведенный в сообществе Вконтакте опрос, на работу на следующей неделе будут вынуждены выйти многие казанцы.