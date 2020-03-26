Наверх
добавь новость и заработай 500 Р
COVID-19 в Татарстане
10 заболевших
0 погибших
1 выздоровевший
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

21:23, сегодня
«Коронавирусные каникулы»: как будет жить и работать Казань в ближайшую неделю
20:50, сегодня
В Татарстане пройдут рейды по домам граждан, которые находятся в самоизоляции
17:30, сегодня
Житель Татарстана подозревается в убийстве своей матери
10:00, 25.03.2020
Казанская мама рассказала о малыше с синдромом Дауна
17:21, сегодня
В Университете Иннополис нейросеть научили диагностировать коронавирус по снимкам легких
17:12, сегодня
Умерла от рук мужа: в Челнах найдено тело 49-летней женщины
16:57, сегодня
Из-за коронавируса в Челнах торговые центры не патрулируют
16:43, сегодня
Правительство России может получить право вводить режим ЧС в стране
16:39, сегодня
Фитнес-клубы Челнов закроют
15:45, сегодня
В Казани из больницы выписан волейболист «Зенита», у которого нашли коронавирус
13:36, сегодня
ФСБ Татарстана возглавит экс-глава ФСБ Чечни Игорь Хвостиков
13:24, сегодня
Разобрали проблему нашего читателя:он строил мосты в Крыму, но казанская фирма не выплатила зарплату
13:20, сегодня
В Челнах запущена горячая линия по вопросам коронавируса
12:21, сегодня
В Татарстане с 26 марта должны быть закрыты бассейны, кинотеатры и развлекательные центры
11:58, сегодня
Рустам Минниханов оценил, как с коронавирусом борются на «КАМАЗе»
11:50, сегодня
Студентка из Нижнекамска учит шить медицинские маски
11:34, сегодня
В оперштабе Татарстана рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом
11:26, сегодня
Суд обязал челнинца впустить в квартиру управляющую компанию
11:12, сегодня
В России выявили 182 новых случая коронавируса, в Татарстане также есть заболевшие
10:49, сегодня
В Нижнекамске на Промзоне произошел пожар
10:32, сегодня
Российская академия наук усомнилась в экологичности проекта мусоросжигательного завода в Татарстане
10:20, сегодня
Челнинка в магазине похитила чужой пакет из ячейки камеры хранения
10:04, сегодня
45-летний челнинец ударил женщину кружкой по голове
09:49, сегодня
Правительство РФ запретило все регулярные и чартерные рейсы за рубеж
09:30, сегодня
Не в первый раз пьяный за рулем: вынесли приговор 20-летнему челнинцу
09:13, сегодня
Вслед за «Ак Барс Металлом»: в Челнах промышленных альпинистов оставили без зарплаты
08:52, сегодня
В Челнах «Ак Барс Металл» оставил без зарплаты 335 сотрудников
08:37, сегодня
Коллекторы сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии
08:13, сегодня
Льва Лещенко перевели в реанимацию
07:46, сегодня
Врачи готовятся к «взрыву» коронавируса в России
20:11, 25.03.2020
В Москве скончались двое граждан с коронавирусной инфекцией
19:35, 25.03.2020
Метшин, принц Чарльз и подруга Бонда: кто из известных людей пострадал из-за коронавируса
17:24, 25.03.2020
Казанцев ожидает потепление: термометры покажут +12˚
16:47, 25.03.2020
В Москве из аптек исчез парацетамол. Что происходит в аптеках Казани
16:15, 25.03.2020
В Челнах грабителю помешала запертая дверь
16:13, 25.03.2020
Экс-чиновник из Казани и муж певицы Нюши Игорь Сивов будет учить россиян воспитывать детей
16:00, 25.03.2020
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу
15:55, 25.03.2020
Производство медицинских масок могут запустить в Елабуге
15:40, 25.03.2020
«Как с колясками ездить?»: челнинка пожаловалась на транспортную проблему в городе
15:19, 25.03.2020
Крупнейшая сеть TOPGUN бесплатно подстрижет девушек в день премьеры проекта ТНТ «Солдатки»!
15:16, 25.03.2020
Минниханов поддержал Салавата Фатхетдинова в проведении онлайн-концертов
14:55, 25.03.2020
В России пациенты из групп риска будут получать лекарства бесплатно
14:42, 25.03.2020
Причиной еще одного пожара в Татарстане стала неосторожность при курении
14:31, 25.03.2020
В следственном изоляторе Казани в чае нашли гашиш
12:53, 25.03.2020
У татарстанцев появился электронный помощник по профилактике коронавируса
12:37, 25.03.2020
Концерн «Калашников» требует 500 тысяч от татарстанского производителя хоккейных клюшек
12:27, 25.03.2020
В Казани трамвай насмерть сбил женщину. В полиции рассказали подробности аварии
12:25, 25.03.2020
Со счета челнинки мошенники списали 165 тыс.рублей
11:58, 25.03.2020
В России за сутки коронавирус нашли у 163 человек, 8 случаев - в Приволжском федеральном округе
10:20, 25.03.2020
Из Казани будет сложнее уехать в Самару и Екатеринбург
21:02, 24.03.2020
По всей России временно закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры
19:10, 24.03.2020
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»*
19:05, 24.03.2020
«Сложите марлю вчетверо»: помогают ли маски при коронавирусе и когда они появятся в аптеках Казани
14:27, 24.03.2020
В России за сутки коронавирус выявлен у 57 человек, один случай - на территории Татарстана
12:52, 24.03.2020
ВТБ: В продуктовых магазинах появится оплата по лицу? - коронавирус стимулирует развитие биометрии
11:42, 24.03.2020
В Москве опровергли смерть пожилой пациентки от коронавируса
10:46, 24.03.2020
Казанцам разрешили сдавать невозвратные билеты на поезда
10:00, 24.03.2020
Находка для ресторанов и кафе: ChiedoCover
09:42, 24.03.2020
«Пункт назначения какой-то»: в Казани ветром снесло металлический павильон
09:06, 24.03.2020
Главный эпидемиолог Минздрава России рассказал, когда коронавирус пойдет на спад
17:31, 23.03.2020
Казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса
15:49, 23.03.2020
Коронавирус в России предложили законодательно признать форс-мажором
14:25, 23.03.2020
Умер экс-глава филиала «Росгосстрах» в Татарстане Фарид Хамадеев
09:32, 23.03.2020
В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек
09:07, 23.03.2020
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин в России
17:40, 22.03.2020
Россия прекращает авиасообщение со всеми странами
17:07, 22.03.2020
В Татарстане росгвардейцы поймали мужчину, который пытался взять кредит по поддельному паспорту
16:26, 22.03.2020
«Ковидиот». Для граждан, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса, придумали название
15:26, 22.03.2020
В Казани на Декабристов сбили пожилую женщину
14:23, 22.03.2020
Казанцев предупреждают о сильном ветре и гололедице
12:28, 22.03.2020
Власти Татарстана назвали рейсы, которыми в Казань прибыли граждане с коронавирусом
10:30, 22.03.2020
Казанцы продолжают ходить в офис: единичные компании перевели сотрудников на «удаленку»
09:55, 22.03.2020
В Татарстане запретили мероприятия численностью больше 20 человек
09:00, 22.03.2020
Не выходи из комнаты. Жителям Татарстана рассказали, как правильно сидеть на карантине
08:48, 22.03.2020
В Казани водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом
17:10, 21.03.2020
В Татарстане рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом
17:01, 21.03.2020
В Татарстане зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом
Фото ProKazan.ru

«Коронавирусные каникулы»: как будет жить и работать Казань в ближайшую неделю

Cегодня, 21:23 322 1 Автор: prokazan.ru
Детские сады будут работать

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президент рассказал о мерах противодействия распространению инфекции, заявил о переносе голосования по поправкам в конституцию и объявил следующую неделю нерабочей.

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней будут продолжать свою работу.

Что закроют в Москве?

В Москве временно прекратится работа объектов розничной торговли. Рестораны, кафе, бары и столовые будут работать только на вынос. Для посетителей будут закрыты: ВДНХ, Центральный парк культуры им. Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парк "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге попросил россиян на время карантина воздержаться от поездок в столицу.

Что закроют в Казани?

ТРЦ, кинотеатры, кафе, рестораны и кальянные

С 26 марта согласно постановлению "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" в РТ приостанавливается работа кинотеатров.

По поручению президента РТ в Казани с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все торгово-развлекательные центры, сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Кабмине республики. Однако находящиеся в ТРЦ продуктовые магазины и аптеки продолжат свою работу.

Рестораны и кафе, находящиеся вне ТРЦ не закроются. Рестораторы обязаны будут обеспечить в своих заведениях дезинфекционный режим, посадку не более чем 20 человек в одном зале, а также ограничить часы работы.

Сеть фастфуда McDonalds с 28 марта начнет закрывать обеденные залы и работать на вынос. 

"С 28 марта предприятия компании начнут переход на работу на вынос и доставку в Москве, Московской области и далее в других регионах в зависимости от рекомендаций регулирующих органов. Залы с посадочными местами будут недоступны для клиентов", - говорится в на сайте компании.

Корреспондент ProKazan.ru связался с сотрудниками колл-центра аквапарка "Ривьера". В настоящее время аквапарк принимает посетителей, однако решение по режиму работы на следующей неделе еще не принято.

Развлекательный центр "Fun-24" с 23 марта закрыт в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На прошлой неделе в Татарстане запретили применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций. Однако, как оказалось, в некоторых казанских заведениях существующий запрет игнорируют.

Один из местных предпринимателей написал в редакцию ProKazan.ru сообщение с просьбой опубликовать его обращение. Мы решили удовлетворить его просьбу.

"Здравствуйте! Меня зовут Минтимер Нугманов, я владелец сети кафе-кальянных "Наше Место" в Казани и Иннополисе. Постановлениями правительств Татарстана от 17 марта и правительства России от 24 марта запрещено продавать кальяны. С целью безопасности наших гостей и сотрудников мы приняли решение закрыть все наши заведения на период карантина до лучших времен. Я знаю, что многие наши коллеги продолжают работать в "закрытом" режиме "только для своих". Призываю всех последовать нашему примеру и не подвергать опасности жителей и гостей нашей республики. Прошу Вас осветить мое обращение. Да, экономически это не выгодно, но наше с вами здоровье и жизни важнее всего остального. Желаю всем быть здоровыми, не поддаваться панике и сохранять спокойствие", - написал предприниматель.

Детские сады

Во время общероссийских "каникул" дошкольные образовательные организации продолжат свою работу, сообщила Лейла Фазлеева.

"Совсем закрыть дошкольные образовательные учреждения невозможно. Работа дошкольных образовательных учреждений продолжится, родители, которые обеспечивают жизнедеятельность республики и не могут остановить свою работу, имеют возможность привести ребенка в дошкольное образовательное учреждение", — отметила заместитель Премьер-министра РТ.

Также на брифинге стало известно, что каникулы для школьников и студентов продлят до 12 апреля.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

В период с 30 марта по 3 апреля МФЦ Татарстана будут работать только на выдачу уже готовых документов, по ранее принятым запросам. Прием документов осуществляться не будет, говорится на сайте МФЦ РТ.

Частные медицинские центры

Частные медицинские центры продолжат работать в штатном режиме. Корреспондент ProKazan.ru обратился к сотрудникам таких медицинских учреждений, как "Биомед", "Здоровье семьи", "Спасение". Все они готовы к приему пациентов на следующей неделе.

Салоны красоты и фитнес-центры

Корреспондент ProKazan.ru обзвонил несколько салонов красоты. Некоторые из них не будут предоставлять свои услуги на следующей неделе. Салон красоты "Миледи" будет продолжать свою работу, студия красоты "Голливуд" и "Красивые люди" тоже планируют открыть свои двери для посетителей во время общероссийских "каникул".

С 26 марта в РТ приостанавливается работа фитнес-центров. Такие известные фитнес-клуб, как "Alex fitness" и "Планета фитнес" закрылись на неопределенный срок. Сотрудники центров сообщили, что информация об открытии появится на сайтах. В настоящее время клиентские карты заморожены. Однако подписчики сообщества ProKazan.ru сообщили, что не все казанские фитнес-центры приостановили свою деятельность. Фитнес-клуб "Maximus" принимает клиентов в обычном режиме.

Общественный транспорт

С 30 марта по 5 апреля в Казани общественный транспорт будет работать по графику воскресного дня, сообщили в городской мэрии. Выход подвижного состава будет сокращен на 25-30%.

Операторы связи

Компания "Ростелеком", по информации из собственных источников, приняла решение не приостанавливать работу. Сотрудники, ответственные за подключение услуг и обслуживание сетей, на следующей неделе будут работать по двойному тарифу, как в выходные дни.

В пресс-службе ПАО "Таттелеком" сообщили, что в силу специфики работы сотрудники компании не могут уйти на общероссийские "каникулы". Они также отметили, что в связи с карантином казанцы стали больше пользоваться Интернетом.

"Таттелеком" является непрерывно действующей организацией, так как оказывает предприятиям и населению услуги связи. Тем более, в условиях ситуации с коронавирусом растет потребление трафика и нагрузка на сеть. Поэтому, для обеспечения бесперебойности связи, мы продолжаем работу, с переводом части коллектива на удалённый режим", - объяснили в пресс-службе.

Как показал проведенный в сообществе Вконтакте опрос, на работу на следующей неделе будут вынуждены выйти многие казанцы. 

 

 

"Работаю, ибо кто будет поставлять гречку и туалетную бумагу вам в дискаунтеры", - оптимистично заявил один из участников опроса.

Еще один подписчик сообщества анонимно пожаловался на сложившуюся у него на работе ситуацию.

"У нас на работе сказали, что тех, кто не выйдет на работу на след неделе, заставят написать на увольнение. И им слово Путина не указание. Вот такие дела, господа. Это же Казань", - посетовал он.

Из анонимных сообщений нам стало известно, что некоторые крупные городские предприятия переводят своих сотрудников на удаленную работу. При этом работники будут выходить на дежурства. 

На сайтах городских заводов информации о режиме работы сотрудников на следующей неделе пока не появлялось. До ОАО "Казанькомпрессормаш" и Казанского оптико-механического завода дозвониться не удалось. А в ПАО "Казаньоргсинтез" ответили, что пока не знают, в каком режиме они будут работать с 30 марта по 5 апреля.

Казанцы должны с пониманием и полной ответственностью относиться к принимаемым органами власти мерам по охране жизни и здоровья населения.

Прокуратура РТ напоминает, что невыполнение противоэпидемических мероприятий влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ. Наказание - штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, а также по неосторожности смерть человека, влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за эти преступления - лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Прокуратура РТ.

Если вы обнаружили открытый бар, фитнес-центр, кальянную или людей, не соблюдающих режим самоизоляции,  вы можете сообщить об этом, позвонив на горячую линию по номеру: 8 800 222 59 00.

 

читайте также:

Россиянин с коронавирусом умер на Кубе
В Челнах после отмены больших автобусов запустили новый трамвайный маршрут
В Казани Яндекс.Такси будет доставлять лекарства и возить врачей
Челнинские чиновники отправились на автобусные остановки в час пик
Правительство России может получить право вводить режим ЧС в стране
В России выявили 182 новых случая коронавируса, в Татарстане также есть заболевшие
Правительство РФ запретило все регулярные и чартерные рейсы за рубеж
В Москве скончались двое граждан с коронавирусной инфекцией
В России из-за ситуации с коронавирусом семьям с детьми организуют дополнительные выплаты
Владимир Путин объявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию
В Москве из аптек исчез парацетамол. Что происходит в аптеках Казани
В Казани трамвай насмерть сбил женщину. В полиции рассказали подробности аварии
В России за сутки коронавирус нашли у 163 человек, 8 случаев - в Приволжском федеральном округе
Из Казани будет сложнее уехать в Самару и Екатеринбург
По всей России временно закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры
В Казани закрывается одна из железнодорожных касс
В России за сутки коронавирус выявлен у 57 человек, один случай - на территории Татарстана
В Москве опровергли смерть пожилой пациентки от коронавируса
Казанцам разрешили сдавать невозвратные билеты на поезда
Казанские перевозчики показали, как защищают пассажиров от коронавируса
Коронавирус в России предложили законодательно признать форс-мажором
На электричке Казань-Свияжск отменили одну из остановок
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
26 марта 2020
22:01
Смысл , если одни не будут работать , а другие будут , имеется ввиду салоны красоты ? А по поводу " кто нам указ , а кто не указ" тоже верно , потому как , сами знаете как.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
16:23, 20.03.2020
Карантин на пользу: чем казанцам заняться во время самоизоляции
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим
16:05, 06.02.2020
В Бурятии мужчина долгое время истязал маленькую дочь
16:06, 05.02.2020
В Липецкой области две школьницы жестоко избили шестиклассницу
14:12, 04.02.2020
В Башкирии осудили экс-начальника колонии за хищение более 4 млн рублей
15:12, 03.02.2020
В Твери две машины влетели в толпу. Есть пострадавшие
13:37, 03.02.2020
Мишустин заявил о депортации иностранцев, зараженных коронавирусом
17:43, 02.02.2020
Машину зажало и расплющило: на трассе М7 произошло жуткое массовое ДТП
15:07, 02.02.2020
Тюменские медики рассказали о состоянии девушки, у которой нашли коронавирус
12:46, 02.02.2020
В Башкиирии сгорели две машины скорой помощи. Есть пострадавший
16:35, 31.01.2020
В Нижнем Новгороде таксист избил девушку из-за низкой стоимости поездки
11:21, 31.01.2020
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения нового главы
09:51, 31.01.2020
Группе туристов из Китая понадобилась скорая помощь
14:55, 30.01.2020
Новый премьер-министр уволил замглаву Минздрава после скандального выступления
12:35, 30.01.2020
Семьи, оставшиеся без места в детском саду, смогут получить пособия
11:32, 30.01.2020
Владимир Путин отправил главу Чувашии в отставку
17:25, 29.01.2020
В Воронеже госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус
17:15, 29.01.2020
В Новосибирске мужчина зарезал беременную женщину в подъезде
16:10, 28.01.2020
Главу Чувашии исключили из партии «Единая Россия»
14:59, 28.01.2020
В Пермском крае продавщицу подожгли на рабочем месте
11:25, 28.01.2020
В Москве задержали мужчину, который убил и изнасиловал пенсионерку
17:45, 27.01.2020
Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине
19:35, 26.01.2020
Эпидемиологи из Китая рассказали, что стало источником коронавируса
13:42, 26.01.2020
На трассе М7 столкнулись автобус, грузовик и легковушка. Пострадали 15 человек