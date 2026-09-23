«Айда Еда» — сервис доставки домашних полуфабрикатов и татарской выпечки по Казани. Пельмени, манты, вареники, эчпочмаки, чак-чак и кош теле для сервиса готовит цех «Эдем» из Алексеевского района — 23 года на рынке, ручная лепка,
натуральный состав без консервантов, вся продукция халяль.
Заказ на сайте за пару минут, оплата онлайн, курьер привозит в выбранный слот. Идея простая: достал из морозилки — через 15 минут на столе ужин, как у бабушки.
Преимущества «Айда Еда»:
— ручная лепка и натуральный состав — без консервантов и усилителей вкуса
— вся продукция халяль
— цех с 23-летним опытом, его продукцию едят школы и садики района
— бесплатная доставка по Казани от 2000 ₽, слоты 10:00-14:00 и 14:00-19:00
— более 50 позиций: полуфабрикаты, татарская выпечка и сладости — домашний стол одним заказом