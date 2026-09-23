Подборка ресторанов и кафе Казани, которые доставят любимые блюда прямо к вашему порогу

23.09.2026, 15:30 · Дарина Говорухина

редакция
PROKAZAN
Когда готовить совсем не хочется, вкусный ужин может приехать сам. Остаётся только выбрать, чего хочется сегодня: любимой классики, ресторанных блюд, чего-нибудь нового или большого заказа на компанию.

В проекте «Доставки Казани» мы собрали рестораны и кафе города, где можно заказать любимые блюда домой или в офис и устроить вкусный обед, семейный ужин или вечер с друзьями без лишних хлопот.
Кафе «Хинкалико» — семейный бизнес, где в сердце города живет дух старого Тбилиси.

Команда вручную лепит хинкали по фамильным рецептам, печет невероятные хачапури и готовит густой наваристый харчо. Бренд позиционируется как территория честной грузинской кухни без компромиссов: щедрые порции, доступные цены и атмосфера теплого дома, куда хочется возвращаться всей семьей.
Преимущества кафе «Хинкалико»:
— ручная работа — идеальная форма каждого хинкали с фирменным бульоном внутри
— фамильные рецепты — только авторские технологии, никаких промышленных заготовок
— честные порции — большие блюда по справедливым ценам для душевных застолий
— семейное тепло — искреннее гостеприимство, превращающее ужин в домашний праздник
Акции и спецпредложения «Хинкалико»:
— скидка 10% в день рождения и в течение 7 дней после него — действует на всё меню при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении
— скидка 15% на самовывоз — действует при заказе через сайт или приложение, не распространяется на напитки
— пицца «Маргарита» в подарок — при заказе от 2500 ₽ через сайт или приложение
Заказать в «Хинкалико» стоит, когда хочется устроить дома настоящее грузинское застолье без долгой готовки — с горячими хинкали, хачапури и другими любимыми блюдами.
салат теплый тбилиси
суп харчо
хинкали из копченой курицы с сыром
Хачапури Царица Тамара
«Кочевники» — кафе с доставкой в Казани, где восточная кухня встречается с блюдами из дровяной печи и мангала. Здесь можно заказать как обед на каждый день, так и еду для большого праздника.

В меню — ароматный плов, который готовят ежедневно, пицца из дровяной печи, шашлыки, кебабы, европейские блюда и другие позиции. Отдельное направление — «ПловГотов.Кейтеринг»: доставка блюд к торжествам или полноценное банкетное обслуживание с официантами и ресторанной сервировкой. Заказать можно любое количество блюд для семейного праздника, корпоратива или встречи с друзьями.
Преимущества «Кочевников»:
— плов готовят ежедневно — ко времени и в нужном объеме
— пицца из дровяной печи — натуральные ингредиенты и вкус живого огня
— мангал и шашлык — мясо, кебабы и овощи на гриле
— кейтеринг любого формата — от доставки блюд до обслуживания мероприятия
— банкетный зал — для праздников до 40 гостей
Акции:
— при заказе 2 пицц — скидка 15%
— при заказе 3 пицц — скидка 20% и морс в подарок
«Кочевники» — удобный выбор, когда хочется заказать вкусную еду домой, в офис или полностью доверить организацию праздничного стола профессионалам.
Бешбармак
Филе судака с цукини
Хачапури по-Мегрельски
яблочный штрудель
«ОБЛАЧНАЯ КУХНЯ» — современный сервис, который помогает решить вопрос с едой в любое время суток. Здесь круглосуточно готовят и доставляют еду для спокойных завтраков и уютных вечеров.

Блюда готовят на собственной кухне непосредственно перед отправкой, поэтому заказ подходит и для быстрого перекуса, и для полноценного обеда, ужина или встречи с друзьями. Компания работает не только с частными клиентами, но и производит продукцию для кофеен и ресторанов города, в том числе сотрудничает с сетью «Тюбетей».
Преимущества «ОБЛАЧНОЙ КУХНИ»:
— доставка 24/7 — заказать еду можно в любое время
— большое меню для завтрака, обеда, ужина и перекуса
— собственное производство и приготовление перед отправкой
— регулярные акции, бонусы и промокоды
— готовят известные эчпочмоти и десерты для сети «Тюбетей»
Акции и спецпредложения «ОБЛАЧНОЙ КУХНИ»:
— скидка 10% по промокоду SANDWICHME
— скидки до 50% в приложении — промокоды приходят в push-уведомлениях
— 500 бонусных рублей — за регистрацию, в день рождения и за приглашённого друга
«ОБЛАЧНАЯ КУХНЯ» — удобный вариант для тех, кто хочет заказать свежие блюда в любое время суток и без лишних хлопот
сэндвичи
и сэндвич-роллы
комбо обеды
БЕНТО ТОРТЫ
И ДЕСЕРТЫ
КОФЕ
И CBD-ЧАИ
«Жар Свежар» — современная городская пекарня: качественная еда с понятным составом на привычном маршруте.

Здесь можно взять свежий хлеб из печи, завтрак с кофе, готовую еду днём или выпечку домой. Локация знакомит гостя с пекарней, а продукт возвращает его снова.
Почему выбирают «Жар Свежар»:
— свежий хлеб из печи — рядом с домом и работой
— завтрак, обед, перекус и еда домой — в одном месте
— понятный состав — благодаря внимательному подходу к рецептурам
— знакомые вкусы в современном прочтении
— единые стандарты и собственное производство
100+ городских пекарен по всему городу, чтобы вы могли купить вкусный и теплый хлеб к семейному застолью, выпечку для перекуса на бегу и десерт для посиделок за чаем с подругой
«Жар Свежар» подойдёт тем, кто хочет быстро взять свежую выпечку, полноценный обед или еду домой и быть уверенным в понятном составе и стабильном качестве
жар-пицца оригинальная
Хот-дог датский
Треугольник
хлеб пшеничный
С.У.П. — Система Удобного Питания — сервис домашней еды с доставкой по Казани, который почти 15 лет помогает офисам, учреждениям и организациям решать вопрос с горячими обедами без лишних хлопот.

Каждый день здесь готовят свежие, сытные и сбалансированные блюда из качественных продуктов. Используют фермерское мясо с маркировкой «Халяль», готовят по-домашнему, без лишнего, а каждую порцию упаковывают индивидуально. Заказы привозят точно ко времени, чтобы обед оставался горячим и рабочий день не приходилось подстраивать под доставку.
Преимущества С.У.П.:
— почти 15 лет работы в Казани — большой опыт доставки горячих обедов
— домашнее приготовление — блюда из свежих и качественных продуктов
— фермерское мясо «Халяль» — проверенные ингредиенты для каждого блюда
— индивидуальная упаковка — удобно получать, хранить и разогревать
— доставка точно ко времени — обеды приезжают горячими и без опозданий
Корпоративное питание для компаний с заботой и своих сотрудниках
С.У.П. — удобный вариант для тех, кто хочет организовать горячие домашние обеды для команды без лишней суеты и с доставкой точно ко времени
салаты
супы и первые блюда
вторые блюда
еда в контейнерах
KOALA — сеть мини-пиццерий, где каждый день готовят сочную пиццу и закуски из натуральных ингредиентов. Здесь можно быстро заказать обед, ужин или угощение для компании с доставкой или навынос.

В меню представлено более 34 видов пиццы, а также разнообразные закуски и выгодные комбо-наборы, которые подойдут как для семейного вечера, так и для встречи с друзьями. Заказать можно через сайт или мобильное приложение, а блюда готовят быстро, чтобы долго ждать не пришлось. Высокое качество сервиса подтверждает рейтинг 5,0 на электронных картах.
Почему выбирают «KOALA»:
— более 34 видов пиццы — большой выбор вкусов для любого повода
— комбо и закуски — удобный формат для перекуса или компании
— быстрое приготовление — заказ не заставит долго ждать
— доставка и самовывоз — можно выбрать удобный способ получения
— рейтинг 5,0 на электронных картах — высокие оценки от гостей
Скидка 30% на первый заказ по промокоду KOALA на сайте или в приложении
KOALA — отличный выбор, когда хочется быстро заказать горячую пиццу и закуски с доставкой или забрать их по пути домой без долгого ожидания
ПИЦЦА БОЛОНЬЕЗЕ
римская пицца мясная
фирменный пирог итальяно
Пицца Нутелла M&M's
Shaurma City — это стритфуд без компромиссов: много начинки, сочное мясо на мангале, большие порции и блюда по фирменным рецептам.

В меню — более 15 видов шаурмы, а еще закрытая пицца, шашлыки, гирос, такос, буррито, воки и другие позиции. И все это можно заказать с доставкой домой или в офис.
Почему выбирают «Shaurma City»:
— выгодные комбо — всего от 349₽
— большие и сытные порции — полноценный прием пищи за один заказ, средний вес шаурмы почти полкилограмма
— открытая кухня — гости видят, как готовится их заказ
— мясо на мангале — так сохраняется сочность и насыщенный вкус. В шаурму добавляют целые куски шашлыка
— доставка — привезут заказ до двери в Казани и Набережных Челнах
Акции:
— скидка 15% на первый заказ — по промокоду PROKAZAN при заказе от 1000 ₽ на сайте или в приложении
— 1000 бонусов — за установку и регистрацию в мобильном приложении
— секретные промокоды — регулярно публикуются в Telegram-канале Shaurma City
Shaurma City — отличный вариант для тех, кто хочет быстро заказать сытную еду с ярким вкусом и не ограничиваться одной только шаурмой.
Шаурма с люля-кебаб
Закрытая Пицца Вегета с фалафелем
Гирос с курицей
комбо студент
«Айда Еда» — сервис доставки домашних полуфабрикатов и татарской выпечки по Казани. Пельмени, манты, вареники, эчпочмаки, чак-чак и кош теле для сервиса готовит цех «Эдем» из Алексеевского района — 23 года на рынке, ручная лепка,
натуральный состав без консервантов, вся продукция халяль.

Заказ на сайте за пару минут, оплата онлайн, курьер привозит в выбранный слот. Идея простая: достал из морозилки — через 15 минут на столе ужин, как у бабушки.
Преимущества «Айда Еда»:
— ручная лепка и натуральный состав — без консервантов и усилителей вкуса
— вся продукция халяль
— цех с 23-летним опытом, его продукцию едят школы и садики района
— бесплатная доставка по Казани от 2000 ₽, слоты 10:00-14:00 и 14:00-19:00
— более 50 позиций: полуфабрикаты, татарская выпечка и сладости — домашний стол одним заказом
Скидка 300 ₽ по промокоду SOSED — при заказе от 2 000 ₽ на сайте ayda-eda.ru. Доставка по Казани бесплатная
«Айда Еда» — удобный вариант для тех, кто хочет быстро собрать домашний ужин без долгой готовки и держать под рукой запас любимых татарских блюд и полуфабрикатов
пельмени из говядины
манты мясные
губадия из пресного теста
чизкейк фисташковый
Зашумел район — стритфуд-проект рэпера Нурминского, который уже более 6 лет готовит сытную шаурму и другие блюда для быстрого перекуса. В меню — 14 видов шаурмы, 6 вариантов хот-догов, закрытые пиццы и освежающие напитки. Бренд продолжает добавлять новые позиции, сохраняя узнаваемый вкус и доступные цены.

Здесь следят за продуктами, рецептурами и процессом приготовления, а заказы стараются готовить оперативно, чтобы гостям не приходилось долго ждать.
Преимущества «Зашумел район»:
— больше 6 лет на рынке — проект сохраняет узнаваемый вкус и продолжает развивать меню новыми позициями
— широкий выбор стритфуда — в меню представлены 14 видов шаурмы, 6 видов хот-догов, закрытые пиццы и напитки
— неизменный вкус — команда следит за продуктами, рецептурами и процессом приготовления
— быстрое обслуживание — заказ готовится оперативно, чтобы гости не тратили время в ожидании
— энергия и характер бренда — проект Нурминского — это узнаваемая атмосфера, открытость и настоящая любовь к своему делу
Скидка 10% для студентов — при предъявлении действующего студенческого билета
В «Зашумел район» создают место, куда хочется возвращаться: за знакомым вкусом, хорошим настроением и качественным стритфудом по честной цене
Сэндвич с пеперони
Хот-дог «Чиз»
гавайская шаурма
Греческий салат
Пара Палок — суши-бар в Казани для тех случаев, когда в одной компании хочется и роллов, и пиццы, и чего-нибудь горячего. В меню собрали суши и роллы, поке, супы, вок, пасту, пиццу и горячие блюда — можно оформить один заказ на разные вкусы.

Еду готовят из свежих ингредиентов, а заказать ее можно с доставкой по Казани или прийти в собственный зал. Для удобства работает мобильное приложение. Отдельное место в меню занимают авторские роллы, которых нет в других суши-барах города.
Преимущества «Пара Палок»:
— большое и разнообразное меню — роллы, суши, пицца, поке, супы, вок, паста и горячие блюда в одном заказе
— авторские роллы — оригинальные позиции, которых не встретишь в других суши-барах Казани
— свежие ингредиенты — блюда готовят из свежих продуктов непосредственно перед заказом
— доставка по всему городу — можно заказать любимые блюда домой или в офис
— удобный формат заказа — доставка через мобильное приложение или посещение собственного зала
Акции «Пара Палок»:
— скидка 25% на первый заказ — по промокоду NEW25 при заказе через мобильное приложение
— скидка 10% на второй заказ — по промокоду PARA10 при заказе через мобильное приложение
— скидка 10% на самовывоз — по промокоду САМ10
— скидка 10% именинникам — действует за 3 дня до и в течение 3 дней после дня рождения
«Пара Палок» — вариант для компании, где у каждого свои предпочтения, но заказать хочется всё в одном месте
мега сет
Филадельфия STRAWBERRY
Поке боул с креветками
Том Ям
с креветками
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