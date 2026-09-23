Акции и спецпредложения «Хинкалико» :

— скидка 10% в день рождения и в течение 7 дней после него — действует на всё меню при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении

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