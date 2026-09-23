Технологии

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
РЖД испытывают первый путь будущей высокоскорос...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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РЖД приступили к испытаниям первого пути будущей высокоскоростной магистрали. Полигон развернули между Саблино и Тосно в Ленинградской области, о чём сообщили в компании.

Чтобы проверить, как поведёт себя конструкция под нагрузкой «Сапсанов», там уложили участок протяжённостью 1,5 километра. За состоянием пути во время движения состава следят более 1,5 тыс. датчиков, причём часть из них размещена под землёй.

В ходе испытаний специалисты оценят напряжение в элементах конструкции и их взаимодействие друг с другом, надёжность земляного полотна при перепадах температур, а также плавность хода состава.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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