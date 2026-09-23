РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно

РЖД приступили к испытаниям первого пути будущей высокоскоростной магистрали. Полигон развернули между Саблино и Тосно в Ленинградской области, о чём сообщили в компании.

Чтобы проверить, как поведёт себя конструкция под нагрузкой «Сапсанов», там уложили участок протяжённостью 1,5 километра. За состоянием пути во время движения состава следят более 1,5 тыс. датчиков, причём часть из них размещена под землёй.

В ходе испытаний специалисты оценят напряжение в элементах конструкции и их взаимодействие друг с другом, надёжность земляного полотна при перепадах температур, а также плавность хода состава.