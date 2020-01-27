«Казанский трамвай - разогреет твой чай»: россияне могут купить кружку с горящим трамваем из Казани

Кружки с изображением горящего казанского трамвая теперь можно приобрести в интернете. Творческая группа "Пыхтящий Билли" из Санкт-Петербурга сделала необычный дизайн на основе местных новостей о возгорании трамваев.

"Для всех поклонников транспорта, обладающих хорошим чувством юмора, команда Пыхтящего Билли подготовила сюрприз! Ограниченная партия кружек с казанским трамваем!" - написали авторы в социальных сетях.

Кружку можно купить за 350 рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в Казани было замечено очередное возгорание трамвая - около "Ак Барс Арены", в этот же день еще два трамвая столкнулись друг с другом.