редакция
PROKAZAN
Гид по сервисам Казани, которые помогут обслужить автомобиль и решить проблемы разной сложности
— а когда проблема уже появилась, хочется быстро понять причину, найти подходящий сервис и снова вернуться за руль без бесконечных поисков мастеров
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АКПП.PRO — федеральная сеть центров по ремонту и обслуживанию АКПП, DSG и вариаторов. Компания на рынке уже более 27 лет, имеет 33 филиала в 21 городе России.

Каждый ремонт начинается с бесплатной электронной диагностики. При необходимости машину поднимают на подъёмник, осматривают и проверяют масло в коробке.

Сроки ремонта существенно сокращаются за счёт того, что все запчасти и расходные материалы всегда есть в наличии. А собственное контрактное производство позволяет выполнять капитальный ремонт АКПП за несколько дней.

После ремонта ресурс коробки передач становится сопоставимым с ресурсом новой, поэтому компания даёт уникальную гарантию по пробегу — до 40 000 километров.

Почему стоит выбрать АКПП.Рro:
— 27 лет на рынке
— бесплатная диагностика АКПП
— беспроцентная рассрочка от компании
— свой склад с запчастями
Сеть автоцентров «Блюзмобиль» — один из крупнейших автоцентров Казани, который с 1995 года занимается ремонтом, обслуживанием и дооснащением легковых и коммерческих автомобилей. Здесь можно выполнить как технические работы, так и установить современное дополнительное оборудование.

В автоцентрах устанавливают охранные системы, автозвук, выполняют шумоизоляцию, тонировку, оклейку защитными пленками и другие работы. Благодаря собственным складам запчастей и опытной команде большинство задач решают без лишних задержек, а на оборудование и его установку предоставляется гарантия.

Преимущества «Блюзмобиль»:
— более 30 лет работы в автоиндустрии
— более 52 000 клиентов доверили свои автомобили
— авторизованный установочный центр StarLine, Pandora и Prizrak
— собственные склады запчастей для быстрого ремонта
— гарантия на оборудование и все выполненные работы
Тонировка задней полусферы в подарок — при бронировании автомобиля пакетом «Премиум» до 31 октября 2026 года
«Форсаж» — центр бронирования и кузовного ремонта в Казани, где помогают сохранить внешний вид автомобиля и восстановить его после повреждений любой сложности. Здесь выполняют покраску, оклейку защитной пленкой, полировку, химчистку, шумоизоляцию, антикоррозийную обработку и другие работы, продлевающие срок службы автомобиля.

Отдельное направление — сложный кузовной ремонт: стапельные работы, ремонт пластика и металла, устранение коррозии, ремонт вмятин без покраски и окрас под прибор. Все работы выполняют опытные мастера, соблюдая сроки и заранее согласованную стоимость.

Преимущества «Форсаж»:
— удобное расположение и работа без выходных
— честная оценка стоимости до начала работ без скрытых доплат
— соблюдение сроков и договоренностей, обратная связь на каждом этапе
— опытные профильные мастера
— гарантия на все работы и поддержка после выдачи автомобиля
Акции «Форсаж»:
— скидка 10% на ремонт и покраску элементов кузова
— бронирование зон риска от 28 000₽
SABRservice — мастерская кузовного ремонта в Казани, где помогают вернуть автомобилю аккуратный внешний вид без лишних затрат. Основная специализация сервиса — ремонт вмятин без покраски (PDR), позволяющий сохранить заводское лакокрасочное покрытие и стоимость автомобиля.

Также здесь выполняют покраску кузовных элементов с компьютерным подбором цвета, работают с автомобилями любых марок и классов — от бюджетных до премиальных. В мастерской придерживаются честного подхода: предлагают только действительно необходимые работы, предоставляют гарантию и помогают с подбором кузовных запчастей.

Преимущества SABRservice:
— ремонт вмятин без покраски с сохранением заводского ЛКП
— покраска с компьютерным подбором цвета
— обслуживание автомобилей любых марок и моделей
— гарантия на все виды работ
— продажа кузовных запчастей
— свободный график работы и удобное расположение
«Родина Моторс» — сеть автосервисов в Казани, где более 10 лет занимаются ремонтом и обслуживанием автомобилей VAG: Volkswagen, Audi, Porsche и Škoda. Здесь работают специалисты с опытом у официальных дилеров, хорошо знакомые с особенностями этих автомобилей.

В сервисе выполняют компьютерную диагностику, ремонт двигателя, подвески, рулевого управления, тормозной и топливной систем, трансмиссии и системы охлаждения. Диагностика помогает быстро найти неисправность и подобрать оптимальное решение без лишних работ.

Преимущества «Родина Моторс»:
— более 10 лет опыта в ремонте и обслуживании автомобилей VAG
— специалисты с опытом работы у официальных дилеров ТТС «Ауди Центр»
— полный спектр ремонта от диагностики до сложных технических работ
— современная компьютерная диагностика электронных систем
Бесплатная диагностика при прохождении ТО — в подарок диагностика ходовой части, проверка технических жидкостей и компьютерная диагностика автомобиля
Подробности уточняйте у администратора
Wheel Service — шиномонтажная компания, где можно решить все основные вопросы с колесами автомобиля в одном месте. Здесь выполняют сезонную замену шин, балансировку, ремонт проколов и правку дисков, а также продают шины, диски и сопутствующие автотовары.

Сервис делает ставку на быстрое обслуживание без лишних сложностей. Клиентов принимают в порядке живой очереди, заранее придерживаются прозрачного ценообразования и предоставляют гарантию на выполненные работы. Для организаций предусмотрена возможность безналичного расчета. В работе используют современные станки и проверенные расходные материалы.

Преимущества Wheel Service:
— полный цикл услуг по обслуживанию колес
— быстрое обслуживание в порядке живой очереди
— прозрачные цены без скрытых доплат
— современные станки и качественные расходные материалы
— гарантия на выполненные работы
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