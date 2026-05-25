АКПП.PRO — федеральная сеть центров по ремонту и обслуживанию АКПП, DSG и вариаторов. Компания на рынке уже более 27 лет, имеет 33 филиала в 21 городе России.



Каждый ремонт начинается с бесплатной электронной диагностики. При необходимости машину поднимают на подъёмник, осматривают и проверяют масло в коробке.



Сроки ремонта существенно сокращаются за счёт того, что все запчасти и расходные материалы всегда есть в наличии. А собственное контрактное производство позволяет выполнять капитальный ремонт АКПП за несколько дней.



После ремонта ресурс коробки передач становится сопоставимым с ресурсом новой, поэтому компания даёт уникальную гарантию по пробегу — до 40 000 километров.



Почему стоит выбрать АКПП.Рro:

— 27 лет на рынке

— бесплатная диагностика АКПП

— беспроцентная рассрочка от компании

— свой склад с запчастями