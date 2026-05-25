«Форсаж» — центр бронирования и кузовного ремонта в Казани, где помогают сохранить внешний вид автомобиля и восстановить его после повреждений любой сложности. Здесь выполняют покраску, оклейку защитной пленкой, полировку, химчистку, шумоизоляцию, антикоррозийную обработку и другие работы, продлевающие срок службы автомобиля.
Отдельное направление — сложный кузовной ремонт: стапельные работы, ремонт пластика и металла, устранение коррозии, ремонт вмятин без покраски и окрас под прибор. Все работы выполняют опытные мастера, соблюдая сроки и заранее согласованную стоимость.
Преимущества «Форсаж»:
— удобное расположение и работа без выходных
— честная оценка стоимости до начала работ без скрытых доплат
— соблюдение сроков и договоренностей, обратная связь на каждом этапе
— опытные профильные мастера
— гарантия на все работы и поддержка после выдачи автомобиля