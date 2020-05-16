В Казани уничтожили базу цифровых пропусков с данными жителей Татарстана

База с персональными данными жителей Татарстана, указанными ими при прохождении регистрации в сервисе цифровых пропусков, была удалена накануне в присутствии специальной комиссии. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РТ.

С начала апреля регистрацию в нем прошли более 1,7 млн жителей РТ, которым было выдано почти 14 млн разрешений на выход.

При удалении базы присутствовали представители Роскомнадздора и УФСБ по РТ.

Были полностью удалены программные продукты и операционные системы, обеспечивавшие работу сервиса. Базу и ее 80 резервных копий удалили путем очистки и перезаписи занятого дискового пространства, что исключит возможность их дальнейшего восстановления.

Процедура удаления заняла два часа - сначала удаление базы данных, а затем уничтожение развертывания системы.