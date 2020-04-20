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Предъявите цифровой пропуск: где хранят данные татарстанцев и кого могут наказать в случае их утечки

Cегодня, 18:00 222 6 prokazan.ru
Узнали, насколько безопасна система СМС-пропусков

После того, как президент России Владимир Путин объявил режим всеобщей изоляции, в крупных городах и регионах появилась необходимость усилить контроль за гражданами. В первую очередь, это было необходимо, чтобы сократить социальные контакты людей, тем самым притормозив распространение коронавирусной инфекции. Первыми установить контроль над гражданами попытались власти Москвы, запустив систему QR-кодов. Однако она быстро сдала сбой, из-за чего москвичам пришлось отказаться от данной идеи.

В Татарстане пошли по другому пути и решили внедрить систему СМС-контроля. Прежде чем покинуть квартиру, житель республики должен был отправить запрос, в котором указывал цель выхода из дома. При этом, во время регистрации в системе человек был обязан указать свои персональные данные и фактический адрес проживания. 

Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин во время проверки системы

Редакция ProKazan.ru решила узнать, насколько безопасна татарстанская система СМС-пропусков и что будет с данными, полученными властями, после снятия режима всеобщей изоляции.

По данным Минцифры РТ, с 1 апреля в системе зарегистрировалось больше одного миллиона пользователей, а СМС-пропуска получили более трех миллионов татарстанцев.

Самым популярным запросом для жителей республики оказалась цель 6 – поездка на дачу/возвращение с дачи. Только по этой причине было запрошено около двух миллионов пропусков. Также очень часто татарстанцы оформляют запрос для доставки необходимых продуктов и лекарств нетрудоспособным родственникам.

При этом, опрос в группе ProKazan.ru показал, что большая часть подписчиков не пользуется системой, поскольку не отходит от дома дальше 100 метров не видит в ней необходимости. Треть проголосовавших ответили, что используют СМС-пропуска несколько раз в неделю по острой необходимости. Еще часть жителей республики воздержалось от регистрации в системе из-за беспокойства за свои персональные данные:

 

 

Корреспондент ProKazan.ru связался с «АкБарс Банком», чьи специалисты занимаются хранением персональных данных, и узнал, насколько безопасна система СМС-пропусков. Пресс-служба банка ответила на наши вопросы лаконично:

- Куда передается полученная информация о персональных данных жителей после регистрации цифрового пропуска? Что это за платформа?

Персональные данные зарегистрировавшихся защищены и хранятся в приватном облаке ABCloud, созданным в прошлом году «Ак Барс Банком» в кооперации с группой компаний «Татнефть», и аттестованным по требованиям Федерального закона «О персональных данных».

-Может ли информация оказаться в открытых источниках?

Информация надежно защищена. Это исключено.

- Были ли с начала апреля случаи кибератак?

Нет, не было.

- Что будет с информацией после снятия режима самоизоляции?

После завершения режима информация о цифровых пропусках будет удалена.

К слову, об удалении информации о жителях республики ранее также сообщила Минцифра РТ:

«Наличие внутри республики безопасной облачной инфраструктуры для работы с персональными данными жителей Татарстана было ключевым фактором при выборе варианта реализации цифрового пропуска.
Также отметим, что после окончания режима всеобщей самоизоляции в республике, база с персональными данными татарстанцев будет удалена. Ваши персональные данные не попадут в чужие руки ни в период работы системы цифровых пропусков, ни после ее отмены», - отметило тогда ведомство.

Несмотря на полную уверенность госорганов и банка в безопасности используемой системы, корреспондент ProKazan.ru решил обратиться к юристу Сергею Сычеву. Он рассказал, какая ответственность ожидает тех, кто в ответе за работу системы, в случае утечки данных:

- Кто конкретно несет ответственность за хранение персональных данных татарстанцев?

Есть разработчики и есть те, кто эту систему эксплуатируют, и к их эксплуатации есть специальные требования, которые установлены Роскомнадзором и, по-моему, даже ФСБ. Поэтому такие данные хранить совсем не просто, особенно если это госсистема.

- Какое наказание их ожидает, если информация все-таки утечет в открытый доступ?

Уголовная ответственность зависит от последствий. Если обнаружиться нарушение необходимых лицензий и требований, то ответственность грозит скорее всего в виде штрафа. Если при использовании этих данных третьими лицами (или самими сотрудниками) будет нанесен ущерб, то тогда и будет возможна квалификация. Например, кого-то обокрали. Но для этого надо доказать, что именно данные из этой системы использовались.
Тогда можно уже рассматривать вопрос о возможной халатности работников организации, которая систему эксплуатируют. Ну и будет осуществлена проверка от Роскомнадзора и других контролирующих органов по факту утечки. При этом, разработчики могут не нести ответственность, если они не дали гарантии.

Министр Минцифры РТ Айрат Хайруллин

Несмотря на возможные недостатки и недоверие со стороны жителей республики, цифровой опыт Татарстана оказались готовы перенять в других регионах страны. Среди них оказались Ростовская, Саратовская, Тюменская области, Чувашия, Мордовия и Карачаево-Черкесия. Также реализовать СМС-систему по татарстанскому образцу попытался Приморский край. Однако ее практическое внедрение столкнулось с трудностями и 7 апреля было объявлено, что «SMS-пропуск для передвижения в период самоизоляции временно отменен».

Отметим, что число целей для выхода из дома в Татарстане периодически расширяется. Так, 20 апреля, в системе цифровых пропусков появилась новая цель для выхода из дома - посещение парикмахерской. Использовать ее можно только один раз в месяц на два часа. При этом, воспользоваться целью можно будет только через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru.

Татарстан Общество
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комментарии

Русский обыватель
0
20 апреля 2020
18:37
Надо сделать так.
За каждые данные назначить ответственного чиновника. и если данные утекли во всеобщий доступ (хотя бы и через много лет) - он лично из своих личных средств выплачивает пострадавшему 1 МРОТ в месяц с момента сбора данных и в течении например ста лет. В случае смерти - платят наследники, если не платежеспособны - конфискация имущества в пользу государства а платить начинает его начальник, если он умер - значит, его наследники и т.д.

Никаких уверток не допускать: "у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество" - и вот они и должны платить лично, либо их наследнкии и все тут, выбивать жестоко и беспощадно с помощью коллекторов пока все сполна не выплатят.
Горожанин
0
20 апреля 2020
18:38
Хорошо однако жить в деревне . Эти смс и ...не нужны. Свежий воздух и и.д.
Горожанин
0
20 апреля 2020
18:42
Смс превратила человека в робота а точнее в номер как в концлагере.
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо однако жить в деревне . Эти смс и ...не нужны. Свежий воздух и и.д.
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Горожанин
0
20 апреля 2020
18:44
Да кто этим будет заниматься. У нас Россия а не Европа уважаемый.
В ответ на комментарий пользователя
Надо сделать так.
За каждые данные назначить ответственного чиновника. и если данные утекли во всеобщий доступ (хотя бы и через много лет) - он лично из своих личных средств выплачивает пострадавшему 1 МРОТ в месяц с момента сбора данных и в течении например ста лет. В случае смерти - платят наследники, если не платежеспособны - конфискация имущества в пользу государства а платить начинает его начальник, если он умер - значит, его наследники и т.д.

Никаких уверток не допускать: "у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество" - и вот они и должны платить лично, либо их наследнкии и все тут, выбивать жестоко и беспощадно с помощью коллекторов пока все сполна не выплатят.
Развернуть
Шемшир
0
20 апреля 2020
18:49
Неплохие обещания. Осталось дело за малым - заставить управление "К" ссать против ветра и системы и вообще доказать простому человеку, что данные именно с этой базы утекли, а не получить дежурную отмазку "сам дурачок, в порнухе какой-то регался" - в лучшем случае. А в худшем полный игнор и непонимание твоего заявления. Яркий пример в комментариях этого сайта - ежедневно УК насилуется по как минимум 5 статьям всякими агами и обывателями в виде фейков, отрицания итогов Нюрнбергского процесса, факты склонения к гомосексуализму малолеток (и не только), а всем похрену. В первую очередь самим владельцам сайта и газетенки.
Горожанин
0
20 апреля 2020
18:50
Лучше скажите, во сколько станут и без того шаткому бюджету эти никому не нужные коды?
Горожанин
0
20 апреля 2020
18:55
Какие персональные данные? Уже давно их стащили с операторов связи и банков. Удалят, скажут, вот сколько они накодили на миллионов рублев, а доказательств нет. Я например еще ни одного кода не запрашивал. Зачем коды, если запретили без маски появляться?

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В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
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Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big