В Ново-Савиновском районе Казани стройка ЖК «Зенит» началась внутри уже сложившегося жилого квартала. Через дворы ездит тяжелая техника, меняются проезды, переносятся инженерные сети. Жители соседних домов говорят, что о масштабных работах узнали уже тогда, когда стройка фактически началась.

На фоне забивания свай и постоянного движения техники некоторые собственники стали замечать трещины и осыпание штукатурки. Прямой связи со стройкой пока не установлено, но тревога у жителей только растет.

При этом у ЖК есть действующее разрешение на строительство и положительные заключения экспертизы. Но после обращений жителей вокруг стройплощадки начали появляться совсем другие документы: Росреестр зафиксировал использование 779 квадратных метров земли без оформленных прав, инспекция установила факт работ по приостановленному ордеру, а районная администрация сообщила о признаках нарушений земельного законодательства и несогласованных работ на общем имуществе собственников.

Редакция ProKazan изучила официальные ответы ведомств и документы жителей, чтобы разобраться, как стройка с действующим разрешением оказалась в центре конфликта сразу нескольких дворов.

550 квадратов и еще 4,5 тысячи: что не устроило прокуратуру

Фото предоставлено анонимным жильцом соседнего дома.

Один из самых крупных земельных эпизодов появился еще до нынешних споров вокруг стройплощадки. В представлении прокуратуры Татарстана отдельно разбирается история ООО «Меридиан», у которого в собственности находился участок площадью 550 квадратных метров.

Компания обратилась за перераспределением еще 4676 квадратных метров неразграниченной государственной земли. В итоге, как следует из документа, муниципалитет предоставил ООО «Меридиан» территорию площадью более 4500 квадратных метров в зоне многоквартирной жилой застройки.

Ключевая формулировка прокуратуры здесь звучит особенно интересно: участок был предоставлен «без проведения открытых торгов».

В надзорном ведомстве пришли к выводу о нарушениях земельного законодательства и внесли представление в адрес руководителя Исполкома Казани. Прокуратура потребовала принять меры по устранению нарушений и отдельно рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц.

То есть сама история участка началась с вопросов у надзорного ведомства задолго до того, как жители соседних домов стали жаловаться на технику во дворах.

Росреестр вышел на место и нашел еще 779 квадратных метров

Фото предоставлено анонимным жильцом соседнего дома.

Но история с землей на этом не закончилась.

После обращения жителей Росреестр провел уже собственное выездное обследование участка ЖК «Зенит». Причем речь шла не о визуальном осмотре с дороги. Специалисты координировали поворотные точки границ с помощью спутникового оборудования и затем сопоставляли полученные координаты со сведениями ЕГРН.

Результат оказался вполне конкретным: собственник участка дополнительно использовал 779 квадратных метров земли, не имея предусмотренных законом прав на эту территорию.

Из них 481 квадратный метр относится к неразграниченной государственной собственности, еще 298 квадратных метров входят в соседний земельный участок. Росреестр увидел в этом признаки нарушения Земельного кодекса и объявил собственнику предостережение.

Здесь важно не смешивать два эпизода. Более 4,5 тысячи квадратных метров из представления прокуратуры и 779 квадратных метров, выявленных Росреестром, — разные истории. Но обе они касаются одного и того же чувствительного вопроса: где заканчивается территория, которой застройщик вправе пользоваться, и начинается чужая земля.

Ордер приостановили, но работы продолжились

Фото предоставлено анонимным жильцом соседнего дома.

Еще одна история уже не про границы участка, а про то, что происходило непосредственно во время работ.

Для выноса теплотрассы ООО «ВД Строй» был оформлен ордер на земляные работы с 25 мая по 7 августа 2026 года. Однако позднее Комитет внешнего благоустройства направил заказчику уведомление о приостановлении действия ордера и всех земляных работ на объекте.

На этом работы должны были остановиться. Но 8 июля специалисты административно технической инспекции приехали на объект и зафиксировали обратное.

В официальном ответе формулировка предельно прямая: протокол был составлен «за ведение работ по приостановленному ордеру». Материалы направили в административную комиссию Казани.

Минстрой Татарстана позднее подтвердил этот эпизод отдельно: «факт нарушения порядка производства земляных работ зафиксирован», к виновному лицу применили меры административного воздействия.

И здесь возникает один из главных контрастов всей этой истории. Разрешение на строительство ЖК действует, проект прошел экспертизу, но конкретные работы вокруг стройплощадки при этом уже становились предметом административного разбирательства.

Коммуникации должны пройти через чужие дворы

Еще один источник конфликта находится буквально под землей.

Проектом предусмотрен вынос и переустройство инженерных сетей. Но новые трассы не ограничиваются участком самого ЖК. В официальном ответе Управления архитектуры перечислены придомовые территории сразу нескольких соседних домов: Меридианная, 15 и 17, Ямашева, 35 и 35Б, Четаева, 51.

Отдельно в ответе прокуратуры Ново-Савиновского района говорится о реконструкции тепловых сетей на участках домов №15 и №17 по Меридианной. Причем договор с «Татэнерго» возлагает на застройщика обязанность «оформить правоотношения с правообладателями земельных участков».

Именно здесь появляется еще одна тонкая точка. Проектные решения получили необходимые технические согласования и прошли экспертизу. Но Минстрой Татарстана одновременно указал, что вопрос о необходимости согласия собственников дома на подключение к теплотрассе «требует дополнительной правовой оценки».

Получается, техническая возможность провести сети и право проводить работы на территории соседнего дома — не одно и то же. Проект может быть согласован, а отношения с собственниками земли все равно приходится оформлять отдельно.

«Выявлены признаки нарушений»: к делу подключилась администрация района

К сентябрю вопросы вышли уже за пределы отдельных писем жителей.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов после осмотра придомовых территорий сообщила, что обнаружены «признаки нарушений земельного законодательства», а также признаки проведения несогласованных работ на элементах общего имущества собственников.

И здесь важна именно формулировка «признаки». Администрация не выносила окончательный вердикт о виновности, но сочла увиденное достаточным, чтобы материалы пошли дальше для надлежащей фиксации возможных правонарушений и решения вопроса об ответственности.

Для жителей это принципиальный момент. До этого их претензии можно было воспринимать как спор соседей со стройкой: мешает техника, меняются проезды, работы подходят слишком близко к домам. После осмотра администрации часть этих вопросов уже получила официальный статус.

В итоге вокруг одного ЖК складывается необычная картина. Сам объект имеет разрешение на строительство и положительную экспертизу, однако параллельно прокуратура поднимает вопрос о земле, Росреестр находит 779 квадратных метров без оформленных прав, инспекция фиксирует работы по приостановленному ордеру, а районная администрация сообщает о признаках новых нарушений.

И чем больше появляется официальных ответов, тем сложнее свести происходящее к обычному недовольству жителей большой стройкой.

В истории ЖК «Зенит» нет одного громкого нарушения, которое объясняло бы весь конфликт. Наоборот, картина складывается из нескольких отдельных эпизодов: вопросы к предоставлению земли, дополнительные 779 квадратных метров без оформленных прав, работы по приостановленному ордеру, перенос коммуникаций через территории соседних домов и новые замечания районной администрации.

При этом само строительство ведется на основании действующего разрешения и положительных заключений экспертизы. Именно в этом и заключается главное противоречие материала. Формально объект имеет право строиться, но по ходу работ разные ведомства раз за разом фиксируют проблемы уже вокруг того, как именно эта стройка организована и какие территории она затрагивает.

Для жителей вопрос давно вышел за рамки шума, техники и неудобных проездов. Теперь речь идет о земле, общем имуществе домов и работах буквально у их подъездов. И пока новые документы продолжают появляться, главный вопрос остается открытым: сколько еще спорных эпизодов должно возникнуть вокруг стройки, прежде чем у соседних домов появится понятный ответ, где проходят границы допустимого.

ЖК Зенит Казань, ЖК Зенит Ново Савиновский район, строительство ЖК Зенит, застройщик ЖК Зенит, СЗ Меридиан Казань, ООО Меридиан Казань, строительство в Ново Савиновском районе, стройка на Меридианной Казань, Меридианная 17А Казань, стройка ЖК Казань, конфликт жителей и застройщика Казань, жители против стройки Казань, нарушения при строительстве Казань, нарушения земельного законодательства Казань, Росреестр ЖК Зенит, прокуратура ЖК Зенит, проверка застройщика Казань, земельный участок ЖК Зенит, использование земли без оформленных прав, 779 квадратных метров земли, муниципальная земля Казань, земля без торгов Казань, строительные работы по приостановленному ордеру, ВД Строй Казань, перенос коммуникаций Казань, перенос теплотрассы Казань, инженерные сети ЖК Зенит, придомовая территория Казань, работы на придомовой территории, Ямашева 35Б Казань, Ямашева 35 Казань, Меридианная 15 Казань, Меридианная 17 Казань, Четаева 51 Казань, тяжелая техника во дворах Казань, стройка рядом с жилыми домами, точечная застройка Казань, плотная застройка Казань, новостройки Казани, ЖК в Ново Савиновском районе, ProKazan ЖК Зенит.