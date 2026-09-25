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Плющенко хочет увидеться с Малининым после телефонного разговора год назад

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Александр Плющенко рассказал, что около года назад разговаривал по телефону с трехкратным чемпионом мира Ильей Малининым. По словам фигуриста, Малинин произвел на него хорошее впечатление, сообщает Sports.ru.

Поводом для комментария стала поддержка, которую Малинин выразил Плющенко в социальных сетях.

Американский фигурист поделился обращением к зрителям от комментатора Международного союза конькобежцев.

Плющенко положительно оценил этот поступок и поблагодарил Малинина.

Он отметил, что для него важно, что известный в фигурном катании спортсмен распространил это сообщение.

По словам Плющенко, комментатор высказался правильно, а Малинин разделил эту позицию.

Отвечая на вопрос о возможной очной встрече, Плющенко сказал, что хотел бы познакомиться с Малининым ближе.

Пока спортсмены общались только по телефону. Их разговор состоялся примерно год назад.

Плющенко назвал Малинина приятным человеком и добавил, что был бы рад встретиться с ним лично, в том числе поиграть в футбол.

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