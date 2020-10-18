Соцсети: в Казани полицейские жестоко скрутили семью с ребенком. Есть видео

В Казани засняли жестокое обращение полицейских с гражданами. Как сообщает автор поста в соцсетях, 17 октября семья с ребенком зашла в кафе "Татмак", чтобы купить еды, после чего мужчину скрутили полицейские.

"Впереди молодого человека стояли органы правопорядка. Молодой человек 2 раза поинтересовался, стоит ли этот представитель правоохранительных органов в очереди, тот промолчал. После покупки еды, при выходе из заведения молодого человека скрутили сотрудники полиции, обосновывая это его неадекватным поведением, после чего применили рукоприкладство к нему и его жене", - пишет автор в соцсетях.

В конфликт вмешиваются прохожие, один из которых комментирует происходящее за кадром, другая женщина держит на руках ребенка. Официальной информации по поводу инцидента от правоохранительных органов пока не поступало.