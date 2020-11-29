«Горят трамваи, горят автобусы»: в Казани прямо на остановке загорелся красноавтобус

В Казани на перекрестке Ахтямова и Тукая загорелся красноавтобус. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, буквально за несколько минут задымление перешло в пожар, однако экипаж помог всем пассажирам покинуть салон.

"Рядом с Тукая 102 загорелся краснобус. Пассажиров эвакуировали и пожарные его конечно потушили, но восстановить его уже вряд ли выйдет", - пишут в соц. сетях.

Корреспондент ProKazan.ru обратился по данной ситуации в МВД РФ по РТ, однако подробной информации пока нет. Жители, между тем, уже начали обсуждать происшествие.

"Горят трамваи, автобусы горят.Плохо обслуживают, вроде говорят", - пишут они.

Напомним, что вчера в центре Казани задымился трамвай.

UPD: как сообщили после в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, информация о возгорании поступила в 12-23.



"Горел автобус 68 маршрута по всей площади со стороны кабины, люди вышли, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.