Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Apple ведёт «технологическое исследование» фитнес-трекера без экрана: на этом этапе компания проверяет саму идею и решает, доводить ли её до полноценного продукта. Несколько прототипов уже создано, но окончательного решения о запуске нет, а выпуск устройства запланирован не раньше 2028 года.

По предварительным данным, гаджет получит форму тонкого тканевого браслета с вычислительным модулем и встроенными датчиками. Такой формат ближе к продукции Whoop — производителя простых браслетов для отслеживания параметров здоровья; рыночная оценка этого производителя фитнес-технологий недавно превысила $10 млрд.

О разработке сообщает Bloomberg, а за дополнительными сведениями TechCrunch обратился к Apple. Сейчас фитнес-функции доступны владельцам Apple Watch: часы фиксируют тренировки, частоту сердцебиения, сон и другие показатели.

Новость появилась на фоне кадровых изменений: в августе Тим Кук оставил пост генерального директора, став исполнительным председателем, а его место занял Джон Тернус. Одновременно Apple несёт рост расходов из-за дефицита памяти, заявила о подготовке новых устройств, включая складной смартфон, планшеты и MacBook Pro, и судится с OpenAI, обвиняя её в краже коммерческих секретов.