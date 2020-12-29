2020-ый год c его ключевым событием - пандемией коронавируса - без сомнения запомнится казанцам надолго. Наверное, еще никогда наш лексикон не пополнялся так быстро и так обширно словами вокруг одного-единственного медицинского термина.

Редакция ProKazan.ru решила собрать весь ковидсленг в одном месте, а заодно вспомнить некоторые события уходящего года.

Коронавирус, ковид, корона - сразу три слова для обозначения вируса COVID-19, вызывающего болезнь. В Татарстане первый больной появился 17 марта. Тогда еще разница между употреблением этих слов действительно существовала (помните, как последние два слова все сначала писали в кавычках, считая их разговорными?). Сейчас все, видимо, слишком привыкли к этой терминологии, чтобы заморачиваться.

Ковиднутый - так после начала пандемии стали называть заразившихся людей. Слово до сих пор часто употребляется с неким пренебрежением, вызывающим испуг и даже желание отойти от человека как можно дальше, поэтому советуем вам быть аккуратнее с его употреблением. Вспомним случай, как казанцы не стали подходить к лежащей на дороге девушке, потому что испугались, что она ковиднутая.

Ковиднуться, расковидиться - процесс заражения и выздоровления жертв коронавируса. Слова заслуженно вошли в наш рейтинг, так как ни один день в этом году не обходится без их употребления. Например, позавчера расковидилась 101-летняя пенсионерка из Казани.

Коронапаника - реакция людей на начавшиеся в начале года заражения и предвестник самоизоляции. Здесь стоит только вспомнить слова "гречка", "туалетная бумага" и "антисептик", как станет ясно, о чем речь. Сюда относятся и километровые очереди перед магазинами, и попытки некоторых сильно увлеченных граждан уйти в лес, вырыть погреб или построить бункер. Вспомним, как это было в Татарстане - ProKazan ходил в рейд сразу после начала самоизоляции.

Ковид-диссиденты - люди, которые отрицают существование коронавируса. Доказать его присутствие мы не смогли им даже спустя год после начала пандемии. Они свято верят, что корона - это выдумка правительства, которое играет в свои конспирологические игры. Сюда относятся и идеи с мировым заговором, и политические игры между Россией и США (а кем же еще?), а также всемирное чипирование планеты Биллом Гейтсом. Мы уже публиковали самые популярные заблуждения людей о коронавирусе, среди них есть даже инопланетное происхождение.

Ковидиот - еще один термин, относящийся к людям с неадекватным восприятием вируса. В отличие от ковид-диссидентов, ковидиоты не воспринимают болезнь всерьез. Они отказываются соблюдать режим самоизоляции и вместо этого кричат на каждом углу о распространении вируса через 5G вышки и конспирологической теории рептилоидов, которые специально заразили мир, чтобы не допустить переизбрания Трампа. Однако в США за примерами такого поведения ходить не нужно - бунтовать против строительства 5G вышек умеют и у нас. Вспомним жителей одного села Татарстана, которые устроили бунт против вышки и даже победили.

Корониалы - дети, родившиеся в период "пандемии". Слово образовалось по аналогии с миллениалами. Отметим лишь, что в Татарстане есть случаи, когда дети рождались от переболевших родителей, уже имея патологию - врожденную пневмонию. И все же пока рассуждать о том, как болезнь отразится на этом поколении, довольно рано.

Ковидарность - всплеск сочувствия и доброты граждан во период пандемии коронавируса. Люди, которые стали обладателями этого качества в 2020 году, назовем их волонтерами, ходили за покупками для бабушек и дедушек, оказавшихся на самоизоляции дольше всех, а еще это соседи, которые делились туалетной бумагой, рестораны, обеспечивающие обедами врачей, и программы от такси, которые решили развозить лекарства, а еще отели разрешили без штрафа отменять бронь, а РЖД - сдать невозвратные билеты.

Под конец разбавим наш ковид-лексикон неоднокоренными словами, также появившимися в период коронавируса. Так, ТАСС передает, что ученые-лингвисты из Уральского федерального университета вместе с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании обнаружили в живой русской речи следующие новые слова: карантец (слово, образованное от нецензурного п****ц, появилось в период карантина), ковидло (повидло без запаха и вкуса, который теряют при болезни), макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж на покупку гречки и макарон в России), маскобесье (сарказм и негодование по поводу обязательного ношения масок и перчаток, эффективность которых много раз оспаривалась), карантэ (способность владеть собой в течение длительного периода самоизоляции), расхламинго (тренд домашних занятий во время карантина - уборка).

Несложно догадаться, что большинство из них родилось в социальных сетях, а значит и проживут в лексиконе недолго. А вот самыми популярными и устойчивыми словами 2020 года, которые употребляются каждым человеком минимум раз в день, стали, по мнению Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, слова "самоизоляция" и "обнуление" (но это уже другая история).

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