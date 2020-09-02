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Долги, ОМОН и секретное дело: работники ПАТП-4 Казани рассказали, что происходит при новом директоре

02.09.2020, 12:13 250 1 prokazan.ru
Нынешний директор ПАТП-4 проходит по делу о мошенничестве

2 июля 2020 года юрист Сергей Давлетшин, находясь в здании Приволжского суда с героем нашего предыдущего материала Радиком Габсаттаровым, заметил ведомого под конвоем и в наручниках директора ПАТП-4 Айрата Исхакова. Того судили в 18-ой судебной комнате за статью 159 часть 3 - мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Удивившись своей неосведомленности в казалось бы громком случае коррупции, Сергей стал искать информацию и интересоваться возникшей ситуацией у знакомых. Так эта история однажды попала к нам в редакцию.

На данный момент корреспондент ProKazan.ru уже поговорил с множеством сотрудников на автопредприятии. Он узнал, что с этой самой уголовной статьей, зафиксированной судом в двух эпизодах, домашним арестом и неосведомленностью мэрии Айрат Искахов продолжает выполнять свои обязанности в кресле директора предприятия. Но это еще не все. Также стало известно, как в один день без причины уволили предыдущего директора Наиля Садриева, при котором предприятие "цвело", а  на должность поставили вышедшего из Мегафона "тамаду мэрии" (цитата одной из сотрудниц, связанная с предыдущей должностью директора - организатор мероприятий в мэрии - прим.ред.). Сотрудники рассказали, почему у ПАТП-4 образовались миллионные долги и почему сами они ходят на работу "как на каторгу", если, конечно, их не "просят" вежливо покинуть должность.

Об этом и не только в материале ProKazan.ru.

"Все произошло одним днем": как на предприятии сменили заслуженного работника на человека из мэрии

"Исхаков к нам пришел 24 ноября 2017-го года. Мы только что провели День автомобилиста, 15-летие ПАТП-4 было", - вспоминает одна из собеседников.

Она из тех, кого со сменой директора сначала понизили в должности, поставив в главенство молодую начальницу без опыта, а затем и вовсе попросили уйти.

Директор ПАТП-4 Айрат Исхаков
Директор ПАТП-4 Айрат Исхаков
Скриншот с видеозаписи

О приходе нового директора женщина рассказывает - все произошло "одним днем". Садриева накануне вызвали в мэрию и, видимо, попросили уйти, хотя контракт, который заключается с директором ПАТП-4 на три года, в то время еще не был окончен. На следующий день, рассказывают заставшие те времена сотрудники, был представлен Исхаков. Он начал работу в пятницу, сразу после представления Денисом Калинкиным (руководитель Исполкома столицы Татарстана - прим. ред) на планерке.

"Это было когда-то упадническое предприятие, но Садриев его поднял, - вспоминает председатель профсоюза, руководитель кадрового отдела. - Все утеплил, осветлил, кондиционеры, где нужно, поставил. Он заслуженный работник транспорта. Золотую колесницу получил, знак почета, у него и благодарности кабмина, и грамоты от Метшина и Шаймиева. Как так можно? Если президенту Республики Татарстан этот человек был гож и его награждали, ведь и сам Минниханов его поздравлял, и тут вдруг в один день - все. Что такого нужно было сделать, чтобы человека выгнать на улицу, дав пендель? Я, конечно, понимаю что 90-ые годы прошли, но, оказывается, они не прошли, а продолжаются - те, кто в 90-ые ходили в олимпийках, надели пиджаки".

Бывший директор предприятия Наиль Садриев
Бывший директор предприятия Наиль Садриев

Долги, ОМОН и засекреченное дело: что известно о судебных делах Исхакова

Как утверждает одна из бывших работниц, заставшая смену руководителей, предприятие было передано в управление Исхакова с большой прибылью.

"Когда уходил, более 65 миллионов рублей как минимум точно оставалось, все было передано новому директору. А сейчас долги! За что тогда на него, такого хорошего, не вора, заводят уголовное дело по статье 159 часть 3 экономические преступления?" - недоумевает женщина, сидя в нашем офисе.

Сотрудники рассказывают, что в июне этого года прямо посреди рабочего дня на ПАТП-4 приехал ОМОН. Айрата Исхакова вывели в наручниках и увезли в отделение полиции. Этот видео эпизод выложили сами сотрудники. Так они хотели пролить свет на то, что происходит внутри предприятия, однако случай остался практически незамеченным.

В картотеке Приволжского районного суда дело Исхакова от 2 июля почему-то оказалось засекречено. Установить участников этого процесса и проследить его дальнейшую судьбу удалось только по номеру дела.

Адвокат Сергей Давлетшин
Адвокат Сергей Давлетшин

"Там интересная ситуация, - рассказывает юрист Сергей Давлетшин о перипетиях судебных слушаний. -  Мэрии просто, по сути говоря, нужно спустить на тормозах. Но тут два эпизода мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По первому эпизоду присудили 2 июля меру пресечения домашний арест. Он подал апелляцию. Получил справку, что мама у него онкологически больна, суд поверил и ему этот арест убрали. Но есть ведь и второй эпизод - продление ареста от 17 июля, по которому он не подавал апелляцию. Выходит, он снял только часть своего наказания, и вышел на рабочее место, находясь еще под домашним арестом. Обжаловал он его почему-то только спустя 9 дней! То есть 9 дней человек нарушал закон, и никто ему и слова не сказал".

Одна из свидетельниц по его делу, также бывшая работница ПАТП-4, рассказывает, как давала показания в Следственном комитете в течение 5-ти часов.

"Мы сидели друг против друга. Два дня до этого он сидел в СИЗО. После этого ему назначили домашний арест", - описывает она процесс.

"Мэрия закрывает глаза"

На фоне всего этого самым удивительным оказался тот факт, что ни в мэрии, ни в самом предприятии пока не знают о судебных статьях Исхакова.

Корреспондент ProKazan.ru отправил ссылку на решение суда с сайта суда в пресс-службу ПАТП-4. Пришел ответ следующего содержания:

"Относительно вложенной ссылки, ничего сказать не можем, т.к. никаких приговоров в отношении кого-либо из должностных лиц на предприятии не выносилось".

В мэрии (напомним, что ранее наш журналист выяснил, что вопросы по ПАТП-4 находятся в компетенции исполкома) также ничего не знают о случае крупного мошенничества.

"В настоящее время в Исполнительный комитет Казани какие-либо документы от правоохранительных органов, информирующие о виновности или невиновности руководителей транспортных предприятий, не поступали", - сообщили в ведомстве.

При такой неосведомленности, поразительно совпадение этих ответных писем. Слово в слово в них повторяется, например, следующее:

"В настоящее время, у всех предприятий городского пассажирского транспорта, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и введением режима самоизоляции, снизился пассажиропоток на городском пассажирском транспорте г. Казани, что привело к значительному уменьшению доходов транспортных предприятий".

Юрист Сергей Давлетшин уверен: "Мэрия просто закрывает глаза".

Доносы, каторжные планы и еще пара других "новшеств" от нового директора

Несмотря на события, изложенные выше, главные герои этой истории - сами работники. Чтобы рассказать об обстановке на предприятии, они приходили тайно после работы, всегда - не по одиночке. Ни имени, ни фамилии, ни фото. Кто-то опасливо интересовался вопросами анонимности даже при телефонном звонке, а потом - пропадал, испугавшись возможных мер со стороны руководства. Другие соглашались ответить лишь на пару вопросов.

Независимо от меры участия, от всех этих людей корреспондент ProKazan.ru узнал о доносах, "каторжных" планах и еще паре других "новшеств", которые стали обыденностью после прихода новоиспеченного директора.

Собеседники рассказали, как каждый месяц с них списывают по 6-8 тысяч долгов - это то, что образуется после необоснованного практически ежедневного повышения плана, который не учитывает ни погодные условия, ни городские мероприятия.

Список задолженностей водителей. В крайней правой колонке видно, что долги за невыполнение плана абсолютно у всех водителей
Список задолженностей водителей. В крайней правой колонке видно, что долги за невыполнение плана абсолютно у всех водителей

"Да мы как в осаде сейчас находимся, вот и все", - говорят они не очень многословно, но горячо.

На самом предприятии исчезла столовая, буфет. По их словам, нет повышения зарплат, только плана. За лишние часы им не доплачивают, а "мы перерабатываем много и все - по производственной необходимости", жалуются собеседники.

Отмечают также, что в коллективе сейчас ужасная атмосфера.

"У нас теперь приветствуется стукачество. Как так работать? Ни с кем не общаемся, разговоры ни о чем, ведь если что - можно нарваться на доносчика - за стукачество-то дают (имеются в виду денежные надбавки - прим.ред)", - говорит один из собеседников.

Юрист в механики, новенькие в директоры: "рокировка" рабочих мест на предприятии

Не только действующие сотрудники, но и те, кого когда-то попросили уйти с должности, решили встретиться с журналистом ProKazan.ru. Они не могут забыть несправедливое увольнение и до сих пор всей душой переживают за своих коллег.

"Сразу скажу, не кривя душой, первое впечатление о нем (Исхакове - прим. ред.) - замечательное, - рассказывает  свою историю бывшая сотрудница предприятия. - Во все хочет вникнуть, все хочет услышать. Прям такой заботливый, внимательный. Потом вдруг пришла молодая девушка. Он меня вызвал, представил. Сказал, это новый начальник отдела. Специальность у нее - математик-преподаватель и что-то с программированием, причем работала она в Мегафоне. Айрат Хамитович ведь тоже с Мегафона. Мегафон - исполком - директор".

Через несколько месяцев новая девушка окончательно заняла высокую должность нашей героини.

"Рокировка, сказал он. А потом: извините, к работе вашей у меня претензий нет, но на вашем месте я вижу другого человека, до свидания", - рассказывает женщина, проработавшая на предприятии более 20 лет.

Другую нашу героиню и вовсе "списали" после прессинга.

"Меня терроризировали, унижали. Это давка, специально, чтобы из человека вышли все соки и он сам ушел. Как он сказал, когда я не выполнила все его грандиозные планы - наполовину беременные не бывают! Я потом месяц ревела. Столько сделать, 15 лет отработать, а тебя вот так выкидывают", - рассказывает все еще негодуя женщина.

Были и другие случаи. Однажды, рассказывают все те же сотрудницы, юриста сместили в механики, а на его должность поставили человека со стороны.

"Нифига себе! Двадцать лет проработали, и все воры!"

ПАТП-4 в Казани
ПАТП-4 в Казани
Фото www.kzn.ru

Несмотря на такие настроения среди сотрудников, предприятие, оказывается, процветает.

"Средняя зарплата среди кондукторов за июль 2020 почти 29 000 рублей, причем есть кондуктора, которые получили больше 60 и даже 70 тысяч рублей, за июль самая большая зарплата кондуктора у нас составила 76 700 рублей," - рассказывают в пресс-службе предприятия.

Про необоснованные планы отмечают, что устанавливаются они строго по мониторингу, и "ошибок с завышением здесь быть не может". Говорят, "перевез пассажиров - сдай деньги в кассу предприятия". Не забывают упомянуть и о "недобросовестных экипажах автобусов".

Сотрудники негодуют на это: "Он  пришел с лозунгом: вы все воры, а я честный. Нифига себе! Двадцать лет проработали, и все воры!"

В  ПАТП-4 в это время подытоживают: "Так что, атмосфера здоровая и комфортная, все условия для добросовестной работы созданы".

"При таких планах и вычетах удивительно, что мы никак не можем выйти из убыточного предприятия. И это все за два с половиной года", - выносят и свой ответ сотрудники.

О том, как будут развиваться события далее, пока неизвестно. Приговор не вынесен, виновных нет. Ясно одно - атмосфера с приходом нового директора, по словам сотрудников, кардинально изменилась, а некогда прибыльное предприятие переживает не лучшие свои времена.
 

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комментарии

я
0
02 сентября 2020
12:48
А почему ПАТП-4 только 15 лет если предприятие существует с советских времен?

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07:01, 26.08.2020
Врачи объяснили, в каких случаях человек заболеет коронавирусом повторно
12:30, 25.08.2020
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
15:01, 24.08.2020
Кровавые игры: в Уфе дети убили 8-летнюю девочку, передавив сонную артерию
13:00, 24.08.2020
Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
12:01, 24.08.2020
В России введут обязательную маркировку домашних животных
09:01, 24.08.2020
В Госдуме предложили обеспечивать многодетные семьи автомобилями
08:11, 24.08.2020
5 вредных продуктов, которые ошибочно считают полезными
08:55, 23.08.2020
«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020
Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020
Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020
Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020
Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020
Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
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