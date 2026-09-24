В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разработал новый бронетягач с турелью для пулемета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, предложенный специалистами Брянского автомобильного завода.

Согласно документу, изобретение относится к транспортной технике. Машина может использоваться как тактически защищенный высокопроходимый тягач для буксировки полуприцепов-тяжеловозов.

В патенте указано, что тягач имеет колесную формулу 4х4 и оснащен цельнобронированной кабиной.

На кабине установлена турель для пулемета. Она предназначена для защиты от атак с воздуха или земли.

Ранее сообщалось, что в России также разработали комплекс «Пасека» для круговой защиты объектов и наземных транспортных средств от FPV-дронов противника. Такой комплекс способен автоматически ловить беспилотники сеткой без участия оператора.

Может быть интересно: