В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов
Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разработал новый бронетягач с турелью для пулемета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, предложенный специалистами Брянского автомобильного завода.
Согласно документу, изобретение относится к транспортной технике. Машина может использоваться как тактически защищенный высокопроходимый тягач для буксировки полуприцепов-тяжеловозов.
В патенте указано, что тягач имеет колесную формулу 4х4 и оснащен цельнобронированной кабиной.
На кабине установлена турель для пулемета. Она предназначена для защиты от атак с воздуха или земли.
Ранее сообщалось, что в России также разработали комплекс «Пасека» для круговой защиты объектов и наземных транспортных средств от FPV-дронов противника. Такой комплекс способен автоматически ловить беспилотники сеткой без участия оператора.
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