«За городом без машины делать нечего», «до Казани далеко», «каждый выезд превращается в квест». Примерно такие аргументы чаще всего звучат, когда разговор заходит о переезде из квартиры в собственный дом.

Кого-то смущает дорога до работы. Кто-то сразу представляет ежедневные поездки в школу, детский сад, магазин и обратно. А есть еще люди, у которых автомобиля нет вообще. И вот для них вопрос транспортной доступности становится уже не абстрактным минусом, а вполне конкретной частью повседневной жизни.

Мне стало интересно проверить, насколько эти страхи оправданы на практике. Поэтому на один день журналист ProKazan оставила машину сестре и отправилась в коттеджный поселок «Жемчужина» под Казанью без привычной возможности в любой момент сесть за руль.

Задача была простой: прожить обычный день и посмотреть, можно ли без машины добраться до поселка и обратно, вызвать такси, заказать продукты, понять, что со школами, детскими садами, магазинами и другими бытовыми маршрутами.

Как добраться до «Жемчужины», если машины нет

Первым делом я решила проверить самый очевидный страх. Допустим, машина уехала вместе с сестрой, а мне нужно попасть из Казани домой. Насколько быстро в такой ситуации начинаешь жалеть о загородной жизни?

Так, до «Жемчужины» можно добраться на такси. Поселок находится рядом с Айшой, между Казанью и Зеленодольском, поэтому для сервисов это не какая-то точка посреди поля, куда водитель еще подумает, ехать ему или нет. Дорога из центра Казани занимает около 40 минут, а из Кировского района примерно 25 минут. После реконструкции Горьковского шоссе большая часть пути проходит без постоянных остановок на светофорах.

Но каждый день ездить только на такси было бы странным экспериментом, поэтому я посмотрела, что здесь с общественным транспортом.

До ближайшей остановки в Айше я дошла примерно за 12 минут. Отсюда в сторону Казани ходит автобус №104, так что полностью без общественного транспорта поселок не остается. Сам путь до города занимает меньше часа, но здесь уже приходится подстраиваться под расписание и заранее продумывать, во сколько выходить из дома.

И здесь уже появляется важная разница между «можно добраться» и «удобно добираться каждый день». Если нужно разово съездить в Казань, встретиться с друзьями или решить дела в городе, отсутствие автомобиля не выглядит катастрофой. Есть такси, есть автобус, до остановки можно дойти пешком.

Другое дело, если каждый будний день начинается в восемь утра в офисе на другом конце Казани. Тогда расписание транспорта придется учитывать заранее, а такси быстро превратится в отдельную статью расходов.

За один такой маршрут я поняла простую вещь. «Жемчужина» без машины не становится отрезанной от города, но свободы спонтанно выйти из дома и через минуту уже ехать по своим делам становится меньше. Здесь приходится чуть больше планировать день. Насколько это критично, уже зависит от того, как часто человеку вообще нужен город.

Что делать с продуктами и бытовыми покупками

Представим самый неприятный сценарий: машины нет, дома закончились продукты, а заодно внезапно понадобилось что-нибудь из аптеки. Ехать ради пакета молока в Казань звучит совсем грустно.

На деле до города добираться не пришлось. В Айше рядом есть «Пятёрочка», небольшие местные магазины и аптека. Здесь же работают отделение Сбербанка и строительный рынок, поэтому за большинством повседневных покупок и бытовых мелочей ехать в Казань не придется.

Я отдельно проверила и вариант с доставкой в «Жемчужине».

Здесь все уже зависит от конкретного сервиса, времени и загруженности курьеров, поэтому рассчитывать на городские десять или пятнадцать минут точно не стоит. Но сам сценарий работает: продукты можно заказать заранее и дождаться их дома, а товары с крупных маркетплейсов без проблем привозят прямо в поселок. Поэтому даже за большинством бытовых покупок ехать в город не обязательно.

В итоге я поймала себя на мысли, что в городе мы часто садимся в машину за продуктами скорее по привычке. За городом эта привычка быстро меняется: крупные покупки удобнее планировать заранее, часть заказывать домой, а за тем, что понадобилось срочно, ехать или идти в ближайшую Айшу.

Получается, что полный холодильник на неделю вперед здесь скорее вопрос удобства, чем необходимость. Без машины голодной я не осталась, хотя чуть больше планировать покупки все таки пришлось.

Школа, детский сад и ежедневные маршруты семьи

В самой Айше с базовой инфраструктурой все неплохо. Здесь есть гимназия, детский сад «Колосок», детская школа искусств, врачебная амбулатория, аптека, мечеть, отделение Сбербанка и строительный рынок. То есть многие привычные вопросы можно решить рядом с домом, не планируя отдельную поездку в Казань.

Если ребенок ходит в школу или сад в Айше, одна машина на семью уже не выглядит критичной проблемой. До села можно добраться без поездки через весь город, а часть маршрутов вообще выстраивать вокруг общественного транспорта, такси или помощи второго взрослого.

Совсем другой сценарий начинается, если школа, секции и кружки остаются в Казани. Тогда без планирования уже не обойтись. Утром нужно состыковать работу родителей с занятиями ребенка, вечером понять, кто заберет его после тренировки, а между этими точками еще может появиться музыка, репетитор или поездка к врачу.

Зеленодольск в этом плане оказывается промежуточным вариантом. Он находится значительно ближе Казани, поэтому часть дополнительных занятий, крупных покупок и бытовых вопросов можно перенести туда, не превращая каждую поездку в длинный маршрут.

Именно на детской логистике лучше всего становится понятно, кому подойдет жизнь с одной машиной. Если основные дела семьи сосредоточены рядом с домом, второй автомобиль большую часть времени может просто стоять. Если же каждый член семьи ежедневно живет по своему расписанию в разных районах Казани, без машины будет уже заметно сложнее.

Поэтому перед переездом гораздо полезнее выписать обычную неделю семьи: школа, работа, кружки, врачи, магазины, встречи. Этот список быстрее любого рекламного буклета покажет, насколько часто вам действительно понадобится автомобиль.

День закончился: где машина действительно нужна, а где мы просто к ней привыкли

К вечеру я поняла, что отсутствие машины оказалось не такой большой проблемой, как казалось утром. Скорее пришлось немного по другому выстроить день и заранее подумать, какие дела действительно требуют поездки.

В городе я бы, скорее всего, села за руль даже ради какой нибудь мелочи. Здесь такой возможности не было, поэтому часть вопросов решилась без отдельной поездки. Что то можно было заказать, что то найти рядом, а некоторые дела вообще спокойно перенести.

При этом всем такой формат точно не подойдет. Если человек каждый день ездит в Казань на работу и привязан к четкому графику, без машины будет сложнее. А если город нужен несколько раз в неделю, второй автомобиль в семье уже не выглядит обязательным.

После этого дня я бы смотрела не столько на расстояние до Казани, сколько на собственный график. Загородная жизнь все таки требует большей мобильности: если большая часть дел, работа и учеба проходят в городе, машина заметно упрощает жизнь. Но при необходимости на какое то время без нее вполне можно обойтись. Общественный транспорт, такси, доставка и инфраструктура Айши позволяют решить основные бытовые вопросы и не чувствовать себя полностью привязанным к автомобилю.

Проверить, подходит ли такой формат жизни именно вам, лучше всего на месте. В «Жемчужине» можно посмотреть готовые дома, пройтись по территории, оценить расстояние до Айши и сразу понять, насколько удобно будет выстраивать свои ежедневные маршруты.

Записаться на просмотр коттеджного поселка «Жемчужина» можно у представителей проекта. Телефон: +7 (987) 225-44-43

Сайт: Домажемчужина.рф

Почта: doma-gemchugina@mail.ru Официальный сайт

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