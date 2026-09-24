Технологии

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Дима Кошкин Автор статьи
Что быстро удалить с телефона, если закончилась...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Сообщение о нехватке памяти не означает, что придется сразу разбирать многолетнюю галерею. Несколько гигабайт могут занимать временные файлы, загрузки, кэш приложений и давно забытый офлайн-контент.

Начать лучше со встроенного раздела хранилища. На Android и iPhone он показывает, какие категории занимают больше всего места. Названия пунктов и их расположение зависят от версии системы и производителя.

Загляните в мессенджеры

Telegram и другие мессенджеры способны хранить локальные копии просмотренных файлов. Очистка кэша через настройки самого приложения обычно не удаляет переписку и файлы из облачных чатов — убираются сохраненные на устройстве копии, которые при необходимости могут загрузиться снова. Но перед очисткой стоит внимательно прочитать предупреждение приложения.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Первым делом я проверяю мессенджеры. Иногда один Telegram занимает несколько гигабайт, хотя пользователь сам ничего специально не скачивал».

Проверьте загрузки и офлайн-контент

В папке загрузок могут годами лежать документы, установочные файлы и другие ненужные данные. Удалять стоит только то, назначение чего понятно.

Отдельно проверьте музыку, подкасты, карты и фильмы, сохраненные для просмотра без интернета. Например, загруженные серии в стриминговом сервисе продолжают занимать память, даже если о них давно забыли.

На Android также можно очищать кэш отдельных приложений через системные настройки, если такая возможность предусмотрена оболочкой. При этом не стоит путать кэш с пунктом «Очистить данные»: второй вариант способен сбросить настройки приложения и удалить локальную информацию.

Что лучше не трогать

Не стоит удалять неизвестные системные файлы через сторонние «чистильщики» или файловые менеджеры. Если после очистки кэша, загрузок и ненужного офлайн-контента свободного места почти не прибавилось, снова откройте статистику хранилища — она поможет понять, какая категория действительно занимает память.

Может быть интересно:

  1. Шампиньоны на сковороде плавают в воде вместо жарки: на каком этапе все идет не так
  2. Рис остался после ужина: добавляю яйцо и овощи — через 15 минут на столе новое блюдо
  3. Свекла после варки получается водянистой: запекаю ее в духовке — вкус становится совсем другим
  4. Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей
  5. Рыба прилипает к сковороде и разваливается: что нужно сделать с филе еще до жарки

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

18 часов назад

Рецидив через 20 лет: ортодонт из Казани объяснила, почему после снятия брекетов зубы снова начинают разъезжаться

отзывы о барьерной травли тараканов

Технологии

день назад

Эксперт: корпоративные ноутбуки снижают риск утечки данных

Полезное

2 дня назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

монтаж сайдинга цена за работу в Москве

Не у нас

день назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

день назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Новости Татарстана

день назад

Госдума: ЦИК Татарстана назвал избранных депутатов и итоги голосования

Кулинария

день назад

Квашеная капуста получается мягкой, а не хрустящей: что делают неправильно еще до появления рассола

Технологии

день назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке
Экономика
56 минут назад

Пенсии Чукотки и Дагестана в августе разошлись на 23 341 рубль

ТАСС: в августе 2026 года средняя пенсия на Чук...

Технологии

3 часа назад

Rabbit представила OS3 для ИИ-агентов с доступом через браузер и Telegram

Гид по Казани

12 часов назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

Технологии

3 часа назад

Google Pay запустят в Узбекистане в октябре 2026 года

Технологии

4 часа назад

Телефон еще недавно держал заряд весь день, а теперь садится к обеду: какие настройки проверить
Цифровое заселение через МАКС доступно в 160 от...
Новости Татарстана
час назад

Цифровое заселение через МАКС доступно в 160 отелях Татарстана

Технологии

4 часа назад

Росатом изготовил второй реактор РИТМ-200С для плавучей АЭС ПЭБ-106

Новости Татарстана

4 часа назад

Временную работу в Татарстане с начала 2026 года получили 11 832 подростка

Технологии

4 часа назад

Frozen Trail для ARC Raiders выйдет 8 октября
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
5 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой