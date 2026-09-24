Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Сообщение о нехватке памяти не означает, что придется сразу разбирать многолетнюю галерею. Несколько гигабайт могут занимать временные файлы, загрузки, кэш приложений и давно забытый офлайн-контент.

Начать лучше со встроенного раздела хранилища. На Android и iPhone он показывает, какие категории занимают больше всего места. Названия пунктов и их расположение зависят от версии системы и производителя.

Загляните в мессенджеры

Telegram и другие мессенджеры способны хранить локальные копии просмотренных файлов. Очистка кэша через настройки самого приложения обычно не удаляет переписку и файлы из облачных чатов — убираются сохраненные на устройстве копии, которые при необходимости могут загрузиться снова. Но перед очисткой стоит внимательно прочитать предупреждение приложения.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Первым делом я проверяю мессенджеры. Иногда один Telegram занимает несколько гигабайт, хотя пользователь сам ничего специально не скачивал».

Проверьте загрузки и офлайн-контент

В папке загрузок могут годами лежать документы, установочные файлы и другие ненужные данные. Удалять стоит только то, назначение чего понятно.

Отдельно проверьте музыку, подкасты, карты и фильмы, сохраненные для просмотра без интернета. Например, загруженные серии в стриминговом сервисе продолжают занимать память, даже если о них давно забыли.

На Android также можно очищать кэш отдельных приложений через системные настройки, если такая возможность предусмотрена оболочкой. При этом не стоит путать кэш с пунктом «Очистить данные»: второй вариант способен сбросить настройки приложения и удалить локальную информацию.

Что лучше не трогать

Не стоит удалять неизвестные системные файлы через сторонние «чистильщики» или файловые менеджеры. Если после очистки кэша, загрузок и ненужного офлайн-контента свободного места почти не прибавилось, снова откройте статистику хранилища — она поможет понять, какая категория действительно занимает память.

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