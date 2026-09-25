Технологии

В челябинском политехе вход в корпуса и общежития открывают по биометрии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В челябинском политехническом вузе запустили би...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В челябинском политехническом вузе заработал биометрический доступ в учебные корпуса и общежития. На входах установили терминалы, считывающие данные через Единую биометрическую систему (ЕБС): после подтверждения личности пользователь получает доступ в соответствии со своими правами.

Разработчики заявляют, что обработка данных ведётся с соблюдением требований российского законодательства. Ректор университета Александр Вагнер отметил, что в новом учебном году вуз делает акцент на развитии университетской среды: биометрия, по его словам, позволяет избежать очередей и экономит время, сохраняя безопасность и уникальную атмосферу студенческой жизни.

Интеграция с ЕБС открывает возможности и для оплаты питания, покупок в вендинговых аппаратах и подтверждения личности на дистанционных экзаменах. В перспективе это может стать основой первой в России экосистемы повседневной университетской жизни.

Авторы проекта рассматривают биометрию для регистрации на мероприятия, получения библиотечных услуг и посещения спортивных объектов, а итоговый набор сервисов будет формироваться с учётом пожеланий студентов и сотрудников. Генеральный директор «Центра биометрических технологий» Владислав Поволоцкий считает, что такая модель кампуса может быть тиражирована в других учебных заведениях. Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов добавил, что внедрение первой в стране полноценной биометрической экосистемы демонстрирует инновационный подход к организации учебного процесса и делает вуз более привлекательным для абитуриентов. О проекте сообщает «Российская газета», материал также приводит «Самара онлайн 24».

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