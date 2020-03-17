В России число заболевших коронавирусом достигло 114 человек. Один из них - в Татарстане

Число зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Таким образом, за сутки в РФ заболел 21 человек, 10 из них - непосредственно на территории страны.

"В Российской Федерации на текущий момент зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов", - цитирует Голикову информагентство.

По данным телеграм-канала Mash, ситуация по регионам следующая:

4 — в Москве,

2 — в Самарской области,

2 — в Калиниградской области,

2 — в Тверской области,

1 — в Московской области,

1 — в Красноярском крае,

1 — в Тамбовской области,

1 — в Калужской области,

1 — в Нижегородской области,

1 — в Пензенской области,

1 — в Республике Татарстан,

1 — в Республике Хакасия,

1 — в Свердловской области,

1 — в Архангельской области,

1 — в Ярославской области.

По данным республиканского штаба, заболевший прибыл из Франции, он находится в республиканской инфекционной больнице под наблюдением.