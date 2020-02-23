Восемь россиян, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань

Восемь россиян, эвакуированных с японского круизного лайнера Diamond Princess, прибыли в Казань. Среди них есть один ребенок. Сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы. Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», - сообщила Галимова.

Всех прибывших разместят в отдельные боксы в инфекционную больницу Казани.14-дневный карантин в боксах проведут с ними и медики - три врача, шесть медсестер и три санитарки.

Напомним, лайнер вышел в плавание 20 января из порта Йокогамы и вернулся 3 февраля, он стоял на якоре после того, как стало известно, что один из ранее сошедших пассажиров был заражен коронавирусом. Всего на судне находилось около 3,7 тысячи туристов.

На сегодняшний день число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет более 76 тысяч человек, летальных случаев 2442, выздоровели более 22 тысяч человек.