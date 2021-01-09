2020-ый закончился, и редакция ProKazan.ru решила вспомнить, какими событиями ознаменовался ушедший год.

Каждый день мы будем публиковать главные события прошлых месяцев и надеяться, что больше такого "интересного" года не повторится.

Во Всемирной организации здравоохранения к началу июня наконец-то признали - жара не спасет. Ученые предоставили доказательства, что COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной или жаркой является погода. К тому же страны с жарким климатом продолжали сообщать о случаях заболевания коронавируса.

И все же июнь начался с приятных новостей. Самоизоляция завершилась, жители постепенно стали возвращаться на работу. К тому же некоторые семьи получили первую поддержку от государства - анонсированные еще в мае пособия на детей от 3 до 16 лет. Многие места Казани начали свою общественную работу - открылись парикмахерские, сауны и бани, некоторые небольшие торговые комплексы, фитнес-центры, бассейны, жителям разрешили посещать храмы и мечети. Через пару дней после начала месяца заработали первые уличные террасы, однако остальные кафе и рестораны в первые числа июня продолжали работать только на вынос. Был смягчен и масочный режим - в закрытых пространствах он сохранялся, однако в открытых - парках, скверах и подобным местам - его отменили. И даже двухнедельная самоизоляция для жителей, вернувшихся из других регионов, к первым числам июня перестала быть обязательной.

Изменения коснулись не только отношений Татарстана с другими регионами, но и с другими странами. Так, уже в июне было объявлено, что выход на зарубежное авиасообщение планируется совсем скоро: жители смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, иностранцы же получат возможность въезда в РФ.

Самым острым вопросом стало открытие крупных торговых центров в городе. Как многие могут помнить, с них сняли ограничения только в июле, несмотря на многочисленные просьбы населения и даже депутатов ввести их в работу гораздо раньше.

Однако даже с условием этих многочисленных послаблений, к середине месяца по интерактивной карте выхода российских регионов из режима самоизоляции Татарстан все еще находился на первом этапе из четырех. К этому времени на последнем уровне находился только один регион России - Сахалинская область. И все же в Роспотребнадзоре РТ уже стали уверенно заявлять о снижении темпов распространения коронавируса по региону. С 10 января количество новых случаев заражения регулярно стало менее 50 в день. Таким образом, Татарстан продолжил снижаться в общероссийском рейтинге регионов и занял 75 место.

Тем временем, некоторые меры по выходу из самоизоляции были довольно интересными. Так, как все помнят, во всех общественных заведениях требовалось соблюдение социальной дистанции. Однако некоторые кафе проявили креативность и предложили измерять эту дистанцию эчпочмаками. Фото появилось в соцсетях. Судя по табличке, социальную дистанцию в 1,5 метра владельцы кафе оценили в 15 эчпочмаков. Пользователи окрестили ее "дистанцией по-казански".

"Пожалуйста, соблюдайте дистанцию в 15 эчпочмаков", - гласила табличка.

Другая мера, которая также показалась казанцам довольно забавной, вновь оказалась связана с социальной дистанцией. Это появившиеся при выходе из самоизоляции круги дистанцирования в парках.

Правда, эти меры помогали не особо эффективно. В разных точках города постоянно образовывались очереди. Фото их попадали в сеть, а люди начинали возмущаться таким безответственным отношением к защите от коронавируса. Так, в середине июня в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как народ выстроился в огромную очередь, чтобы попасть в казанский зоопарк.

Да и масочный режим соблюдался не ахти как регулярно. Так, в двух казанских автобусах из-за масок разгорелись скандалы. В первом случае женщина села в автобус изначально без маски, и не реагировала на просьбы кондуктора надеть средство защиты. На помощь пришли пассажиры. Они также попросили женщину надеть маску и перчатки. Пассажирка заявила: "Если вы бараны носите маски, понятно"! Автобус был снят с маршрута. Приехавший на место происшествия экипаж полиции забрал пассажирку без маски и перчаток в отдел полиции. Второй случай с более серьезными последствиями произошел, когда на просьбу кондуктора надеть маску и перчатки один из пассажиров достал и применил к кондуктору газовый пистолет. Кондуктору пришлось вызывать скорую помощь, а нарушителя водитель заблокировал внутри транспортного средства, после его забрал наряд полиции. Оба кондуктора написали заявления в правоохранительные органы.

Независимо от качества исполнения введенных мер по выходу из самоизоляции, уже к концу июня Правительство РТ объявило о готовности выйти на второй этап снятия ограничений. В республике заработали санатории и детские лагеря, был снят запрет на посещение всех детских и спортивных площадок, однако сохранился запрет на посещение всех развлекательных мероприятий, в том числе работу ночных клубов, кальянных, кинотеатров. Только лишь пенсионеры после 65 остались под полным "невыходом" из дома.