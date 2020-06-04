В Татарстане с 5 июня разрешат работу бассейнов и фитнес-центров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, их работа допускается при соблюдении посетителями социальной дистанции и ограниченном количестве людей, которые могут заниматься одновременно. Так, в фитнес-центрах на человека должно приходиться 4 квадратных метра помещения, в бассейнах для групповых занятий - один посетитель на 5 квадратных метров поверхности воды. Если в бассейне оборудованы дорожки, на 10 "квадратов" площади зеркала воды дорожки должен приходиться один человек. Все нормы рассчитаны с учетом тренеров.

Напомним, что частично спортивные объекты работают в республике с 18 мая, условием было проведение исключительно персональных занятий тренера с один человеком.