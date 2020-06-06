В Татарстане смягчили масочный режим

В Татарстане отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе, то есть в парках, скверах и детских площадках. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

- В закрытых пространствах (масочный режим) сохраняется, в открытых - парки скверы и т.д., там, где раньше у нас были маски и перчатки, там отменен, - цитирует ТАСС ее слова.

При этом в закрытых помещениях все еще необходимо носить средства защиты. Постановление вступит в силу с 8 июня.

Также власти отменили запрет на работу объектов розничной торговли с 22:00 до 06:00.



Кроме того с 8 июня разрешается прием и размещение граждан в санаториях при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора.