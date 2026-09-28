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Верующим объяснили, что делать с освящением дома после смерти жильца

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Смерть человека в квартире или доме не является поводом для повторного освящения помещения. Об этом заявил священник Александр Ермолин.

Он объяснил, что православная традиция не предполагает существования плохой или хорошей энергетики. Поэтому считать, что после умершего в помещении остается нечто негативное и требуется новый церковный обряд, неверно.

Повторное освящение возможно только при определенных обстоятельствах. Например, если в жилье совершались оккультные или сатанинские ритуалы.

Священник отметил, что подобные ситуации являются исключительными. В остальных случаях проводить новый обряд церковные правила не требуют, передает Кулик.

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