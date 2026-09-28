Ноутбук показывает 100% заряда, но выключается через час: как понять, что происходит с аккумулятором

Индикатор показывает полную батарею, но после отключения зарядки проценты начинают исчезать буквально на глазах. Через час ноутбук выключается, хотя раньше спокойно работал без розетки несколько часов.

Цифра 100% говорит только о том, что аккумулятор достиг текущего предела заряда. Она не показывает, сколько энергии батарея способна хранить по сравнению с новой.

Проверьте состояние батареи в Windows

В Windows можно создать встроенный отчет об аккумуляторе. Откройте «Терминал» или командную строку и выполните:

powercfg /batteryreport

Система сохранит HTML-файл с отчетом. В нем найдите показатели Design Capacity и Full Charge Capacity. Первый показывает расчетную емкость новой батареи, второй — сколько она способна принять сейчас.

Если второй показатель стал значительно ниже первого, аккумулятор уже потерял часть первоначальной емкости.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы не ориентировался только на надпись “100%”. Гораздо полезнее сравнить расчетную и текущую полную емкость в отчете Windows — так сразу становится понятно, насколько изменилась батарея».

Посмотрите, как падают проценты

Заряд может быстро снижаться не только из-за износа. Высокая яркость, игры, видеомонтаж, десятки вкладок браузера и другие тяжелые задачи заметно сокращают время работы.

Для проверки зарядите ноутбук, отключите его от розетки и используйте при небольшой нагрузке: например, откройте браузер и документ. Если даже в таком режиме батарея разряжается примерно за час, ее состояние действительно стоит проверить внимательнее.

Резкие выключения — отдельный сигнал

Изношенная батарея иногда не просто быстро теряет проценты. Ноутбук может внезапно отключаться, например при оставшихся 20–30%, потому что аккумулятор уже не способен стабильно отдавать необходимую мощность.

Переустановка Windows в такой ситуации не вернет батарее емкость. Если отчет показывает сильное снижение полной емкости, а время автономной работы стало критически коротким, аккумулятор может потребовать замены.

При вздутии батареи, деформации корпуса или поднятии тачпада ноутбук лучше выключить и не продолжать зарядку. Здесь уже нужна сервисная диагностика, а не программные эксперименты.

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