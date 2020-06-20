В двух казанских автобусах из-за масок разгорелись скандалы, в одном случае пассажир применил к кондуктору газовый пистолет.

По информации Ассоциации АТП республики, один из них произошел в автобусе №30.

"Женщина села на остановке Фучика. Кондуктор несколько раз просила надеть средства защиты, но женщина этого не сделала. На помощь пришли пассажиры. Они также попросили женщину надеть маску и перчатки. Пассажирка заявила: "если вы бараны носите маски, понятно"! Автобус был снят с маршрута. Приехавший на место происшествия экипаж полиции забрал пассажирку без маски и перчаток в отдел полиции", - пояснили председатель Ассоциации Сергей Темляков.

Второй инцидент с более серьезными последствиями произошел в автобусе №1 на остановке Строительный колледж. На просьбу кондуктора надеть маску и перчатки один из пассажиров достал и применил к кондуктору газовый пистолет. Кондуктору пришлось вызывать скорую помощь, а нарушителя водитель заблокировал внутри транспортного средства, после его забрал наряд полиции. Оба кондуктора написали заявления в правоохранительные органы.

"Из-за данных нарушителей автобусы были сняты с маршрутов. Пассажиры, ожидавшие именно эти автобусы на следующих остановках, не смогли вовремя добраться до места назначения", - отметил Темляков.

Теперь объединение перевозчиков Татарстана просит наказать нарушителей.