В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса. По словам главы ведомства Марины Патяшиной, за последние 10 дней регистрировалось по 50-55 случаев инфекции ежедневно. Сегодня третий день, когда число новых случаев составляет менее 50, уточнила она.

По данным на 13 июня в Татарстане выявлено 3868 случаев COVID-19, 45 - за последние сутки. Темп прироста новых случаев заболевания на этой неделе составил менее 1,5%. Таким образом, Татарстан продолжил снижаться в общероссийском рейтинге регионов и занимает 75 место.

За минувшие сутки в РТ коронавирус выявили в следующих городах и районах:

Казань – 24

Набережные Челны – 5

Аксубаевский – 2

Арский – 1

Атнинский – 1

Буинский – 1

Высокогорский – 2

Дрожжановский – 4

Елабужский – 1

Рыбно-Слободский – 2

Сабинский – 1

Тукаевский – 1

Распределение новых случаев по возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 12

От 50 до 60 – 13

От 60 до 70 – 13

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

Напомним, что показатель темпов прироста связан с возможностью снятия ограничений, которые ранее были установлены из-за распространения заболевания. На сегодняшний день в России только один регион перешел на последний этап выхода из самоизоляции, Татарстан, по данным портала стопкоронавирус.рф, остается на первом этапе.