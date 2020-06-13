В Роспотребнадзоре Татарстана заявили о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса. По словам главы ведомства Марины Патяшиной, за последние 10 дней регистрировалось по 50-55 случаев инфекции ежедневно. Сегодня третий день, когда число новых случаев составляет менее 50, уточнила она.
По данным на 13 июня в Татарстане выявлено 3868 случаев COVID-19, 45 - за последние сутки. Темп прироста новых случаев заболевания на этой неделе составил менее 1,5%. Таким образом, Татарстан продолжил снижаться в общероссийском рейтинге регионов и занимает 75 место.
За минувшие сутки в РТ коронавирус выявили в следующих городах и районах:
- Казань – 24
- Набережные Челны – 5
- Аксубаевский – 2
- Арский – 1
- Атнинский – 1
- Буинский – 1
- Высокогорский – 2
- Дрожжановский – 4
- Елабужский – 1
- Рыбно-Слободский – 2
- Сабинский – 1
- Тукаевский – 1
Распределение новых случаев по возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 12
- От 50 до 60 – 13
- От 60 до 70 – 13
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
Напомним, что показатель темпов прироста связан с возможностью снятия ограничений, которые ранее были установлены из-за распространения заболевания. На сегодняшний день в России только один регион перешел на последний этап выхода из самоизоляции, Татарстан, по данным портала стопкоронавирус.рф, остается на первом этапе.
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