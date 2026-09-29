Экономика

MCXRGBI в понедельник просел на 0,2%, до 112,08 базисных пунктов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Индекс государственных облигаций MCXRGBI в поне...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В понедельник индекс государственных облигаций MCXRGBI снизился на 0,2% и составил 112,08 базисных пунктов. Этот индикатор отражает динамику всего спектра государственных ценных бумаг и считается ключевым для российского долгового рынка.

Среди наиболее ликвидных инструментов — длинные выпуски ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), в том числе ОФЗ 26248 и ОФЗ 26245, а также ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) и переменным купоном (ОФЗ-ПК). У каждой разновидности свои характеристики.

ОФЗ-ПД востребованы из-за предсказуемости купонных выплат; примеры — выпуски с погашением в 2034–2041 годах. ОФЗ-ИН защищают от инфляции, но доходность реализуется при погашении или продаже. ОФЗ-ПК обладают высокой ликвидностью, например ОФЗ 29014, 29024, 29016.

Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.

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