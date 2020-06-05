3 июня Кабмин РТ выпустил очередное постановление, которое с 5 июня отменяет действие ряда пунктов в предыдущих и снимает некоторые ограничительные меры. Какие - в материале ProKazan.ru.

1.Разрешено работать фитнес-центрам и бассейнам. Их работа допускается при соблюдении посетителями социальной дистанции и ограниченном количестве людей, которые могут заниматься одновременно. В фитнес-центрах на человека должно приходиться 4 квадратных метра помещения, в бассейнах для групповых занятий - один посетитель на 5 квадратных метров поверхности воды. Если в бассейне оборудованы дорожки, на 10 "квадратов" площади зеркала воды дорожки должен приходиться один человек. Все нормы рассчитаны с учетом тренеров. С 18 мая были разрешены персональные занятия с тренерами, до этого помещения были закрыты.

2.Разрешено работать саунам и баням. Они также должны соблюдать все меры безопасности, предписанные Роспотребнадзором.

3.Разрешено посещение храмов и мечетей. При работе религиозных объектов должны соблюдаться требования к предельному количеству граждан, которые одновременно могут находиться в помещениях. В документе указано, что в зданиях площадью до 400 квадратных метров на 4 "квадрата" должен приходиться один человек, более 400 квадратных метров - не более 100 человек. Все нормы рассчитаны с учетом работников и священнослужителей. Также в мечети нужно приходить со своим ковриком для намаза, сообщают в ДУМ РТ.

4. В муниципальных районах Татарстана откроют торговые комплексы. Пока разрешение дано 31 району из 43, список здесь. Работать данные объекты могут "при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале объекта торговли, определяемому из расчета одного человека (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала, доступной для посетителей".

5. Отменена двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих в РТ из других регионов. Ранее режим был ослаблен - допускалось не изолироваться при наличии справки об отсутствии заболевания. До этого - все приезжающие в республику обязаны были 14 дней сидеть дома.

6. Магазины могут работать круглосуточно. Ранее режим "24 часа" был разрешен аптекам и автозаправкам.

7.Разрешено работать организациям соцобслуживания, которые предоставляют услуги в полустационарной форме.

8. Предпринимателям разрешено допускать на рабочее место людей, вернувшихся из других регионов. Двухнедельная самоизоляция не нужна, но есть предписание "неукоснительно соблюдать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты прав человека по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организации или деятельности".