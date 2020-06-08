В России будут сняты часть ограничений на въезд в страну и выезд за границу. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Жители смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу. Иностранцы также получат возможность въезда в РФ.

"Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - сообщил Мишустин.

Кроме того, с 1 июля в России планируется полноценно запустить внутренний туризм. До 15 июня главы субъектов РФ подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах, их разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом.