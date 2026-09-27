Технологии

Заряд телефона за ночь падает на десятки процентов: простой тест поможет найти виновника

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон теряет десятки процентов заряда ...

ПроКазань

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Вечером на смартфоне было 70% заряда, а утром осталось 40%, хотя всю ночь устройство просто лежало на тумбочке. Небольшой расход в режиме ожидания нормален, но потеря десятков процентов уже заслуживает проверки.

Причиной может быть приложение, которое не прекращает работу после блокировки экрана, нестабильная мобильная сеть или изношенный аккумулятор. Понять направление поиска поможет простой ночной тест.

Сначала посмотрите статистику батареи

На iPhone откройте раздел «Аккумулятор», на Android — настройки батареи и статистику расхода. Названия пунктов у разных производителей отличаются.

Посмотрите, какие приложения были активны ночью. Особенно стоит обратить внимание на мессенджеры, облачные сервисы, навигаторы, приложения умных часов и программы, которые недавно установили или обновили.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед сном я бы записал процент заряда и сделал скриншот статистики батареи. Утром можно сравнить показатели и увидеть, действительно ли какое-то приложение активно работало, пока телефон лежал без дела».

Проведите одну ночь в авиарежиме

Если ночью вам не нужны звонки и мобильный интернет, зарядите смартфон примерно до привычного уровня, включите авиарежим и оставьте его до утра. Wi-Fi и Bluetooth для чистоты эксперимента тоже лучше не включать вручную после активации авиарежима.

Если в таком режиме потеря заряда резко уменьшилась, причина может быть связана с беспроводными соединениями или приложениями, которым постоянно требовалась сеть. Например, при слабом мобильном сигнале смартфон тратит дополнительную энергию на поддержание связи.

Если же телефон продолжает терять десятки процентов даже в авиарежиме, стоит внимательнее проверить аккумулятор и системную активность.

Что делать с найденным приложением

Не нужно сразу запрещать фоновую работу всем программам. Сначала обновите подозрительное приложение и перезагрузите телефон. Если проблема появилась после установки конкретной программы, можно временно удалить ее и повторить проверку.

Один ночной тест еще не дает точного диагноза, поэтому лучше сравнить результаты нескольких ночей при похожем уровне заряда.

Если смартфон сильно разряжается в режиме ожидания, заметно нагревается без нагрузки или внезапно выключается, причина может быть аппаратной. При вздутии батареи или деформации корпуса пользоваться устройством дальше не стоит.

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