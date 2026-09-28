Avito.Tech.Conf 2026 в Москве посвятили ИИ-агентам и работе команд

В Москве прошла конференция Avito.Tech.Conf 2026. Её центральной темой стало влияние искусственного интеллекта на привычные рабочие процессы.

В программу вошли доклады и дискуссии об использовании ИИ-агентов в разработке, управлении командами и технологическими проектами. Обсуждали также карьерное развитие и работу в условиях ограниченных ресурсов.

Часть выступлений посвятили изменениям процессов разработки и технической стратегии. Отдельно говорили о том, как объяснять сложные решения командам, топ-менеджерам и акционерам. Параллельно шли практические воркшопы.

На полях мероприятия «РГ» побеседовала со старшим управляющим директором «Авито Авто» Кириллом Вотяковым, управляющим директором «Авито Работы» Антоном Уваровым и астрономом Владимиром Сурдиным.