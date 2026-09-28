«Фо Пипл» — площадка для новогодних корпоративов в самом центре Казани, на улице Баумана. Просторный зал подойдет для праздника с коллегами, а развлекательная программа уже включена в депозит — отдельно оплачивать ее не придется.



Команда берет на себя организацию, сервировку и обслуживание. В одном месте можно собрать праздничный стол, музыку и развлечения: караоке, танцы и конкурсы. Депозит на новогодние корпоративы начинается от 3 500 ₽ с человека. В новогоднюю ночь депозит составляет 5 000 ₽ с человека, развлекательная программа также проходит без дополнительной оплаты.