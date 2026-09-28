Где провести зимний корпоратив:
места, которые запомнятся всей команде
редакция
PROKAZAN

28.09.2026, 12:00 · Дарина Говорухина

Конец года приходит быстрее, чем кажется: подходящие даты разбирают, хорошие площадки бронируют заранее, а на организатора внезапно ложатся меню, программа, музыка, декор и десятки других вопросов. Чем дольше откладывать выбор, тем меньше остаётся вариантов для праздника, который понравится всей команде.

В проекте «Корпоративы 2026−2027 в Казани» мы собрали площадки и компании, которые помогают взять организацию на себя: рестораны, банкетные залы, загородные комплексы, шоу-программы и готовые решения под ключ.
1st Gallery — ресторан в Казани, где новогодний корпоратив проходит в атмосфере современной арт-галереи с авторской кухней и стильными интерьерами.

Здесь можно провести праздник любого формата, не отвлекаясь на организационные вопросы. Гостей ждут разнообразное меню с европейской, японской, азиатской и татарской кухней, профессиональная развлекательная программа, качественный звук и команда, которая берет подготовку мероприятия на себя.
Адрес
ул. Меридианная, 1
ул. Краснококшайская, 52
Средний чек
от 2000 руб. / чел.
Контактный номер
+7 (843) 258‒88‒38
Атмосфера арт-галереи — современные интерьеры, картины и дизайнерская мебель создают эффектное пространство для праздника и фотографий
Организация под ключ — ведущий, диджей, живая музыка, артисты, профессиональный звук и экраны уже предусмотрены
Разнообразное меню — блюда европейской, японской, азиатской и татарской кухни, а также деликатесы из живого аквариума
«Супра» — ресторан для новогоднего корпоратива в грузинском стиле, где праздник строится вокруг большого застолья, музыки, живого общения и атмосферы настоящего веселья.

Гостей ждут джигит-ведущий, музыкальное сопровождение, праздничные конкурсы и интерактивы, а также большой грузинский стол. Программа проходит в формате общего веселидзе: команда ресторана создает настроение на протяжении всего вечера, вовлекает гостей в активности и помогает превратить корпоратив в яркий общий праздник.
Даты проведения
Будни — 17, 18, 23 и 24 декабря
Выходные — 19, 20, 25, 26 и 27 декабря
Адрес
ул. Баумана, 58а
Средний чек
Депозит 2000 руб. / чел.
Праздничная программа от 500 руб. / чел.
Контактный номер
+7 (843) 233‒55‒30
Грузинское веселье — ведущий, музыка, конкурсы и интерактивы создают насыщенную программу вечера
Праздничный стол — гостей ждёт грузинская кухня и формат большого общего застолья
Гибкие даты и условия — праздники в будни и выходные, гибкое время с 19:00 до 23:00, депозит 3 000 ₽ с человека
Казанская Ривьера — подходящее место для новогодних корпоративов и банкетов, где праздничная атмосфера сочетается с высоким уровнем сервиса.

Более 15 лет здесь проводят торжества разного масштаба, уделяя внимание деталям и комфорту гостей. На выбор — 5 банкетных залов: от камерных форматов на 20 человек до больших мероприятий на 180 гостей. Каждый зал имеет свой стиль, удобную инфраструктуру и подходящие зоны для праздничных фотографий.
Даты проведения
Уточняйте у отдела продаж
Адрес
пр-т Ф. Амирхана, 1а
Средний чек
от 5000 руб. / чел.
Бронирование
+7 (987) 218-00-50
Разные форматы и вместимость — 5 банкетных залов на 20−180 гостей и красивые зоны для фотосессий
Сопровождение мероприятия — персональный менеджер и администратор помогают на всех этапах подготовки и праздника
Меню от шеф-повара — авторские блюда и возможность организовать сервировку со своими напитками
Номер реестровой записи: С162024004312
Семейный ресторан «4 Кухни» — семейный панорамный ресторан в Казани с концепцией честных фиксированных цен.

Заведение объединяет блюда европейской, русской, кавказской и паназиатской кухни, создавая комфортное пространство для семейного отдыха, встреч с друзьями, деловых обедов и проведения мероприятий. Бренд делает ставку на качественную кухню, доступные цены и высокий уровень сервиса.
Фиксированные цены — здесь предлагают блюда 4 известных кухонь мира по фиксированной стоимости
Панорамный зал — для проведения мероприятий разных форматов
Удобное расположение — на верхнем этаже ТРК «Тандем» рядом с метро и бесплатной парковкой
«На Крыше" — корпоратив с панорамой Казани Видовой лофт-ресторан в центре города с уютным интерьером, летней верандой и кухней от шефа. Здесь можно провести корпоратив, деловой ужин или тёплый вечер с командой — с видом на Кремль и улицу Баумана.

Акции
В честь дня рождения за каждые 5000 рублей в чеке гостям дарят на выбор игристое, большую пиццу или кувшин фирменного лимонада.

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Даты проведения
с 15 по 30 декабря
Средний чек
от 3000 руб. / чел.
Контактный номер
+7 (952) 031-77-77
Панорамный зал и летняя веранда — атмосфера города прямо за окном
Меню от шефа — татарская кухня в современном стиле, пицца как из дровяной печи
Качество в деталях — без ГМО и искусственных добавок, только отборные ингредиенты
«Фо Пипл» — площадка для новогодних корпоративов в самом центре Казани, на улице Баумана. Просторный зал подойдет для праздника с коллегами, а развлекательная программа уже включена в депозит — отдельно оплачивать ее не придется.

Команда берет на себя организацию, сервировку и обслуживание. В одном месте можно собрать праздничный стол, музыку и развлечения: караоке, танцы и конкурсы. Депозит на новогодние корпоративы начинается от 3 500 ₽ с человека. В новогоднюю ночь депозит составляет 5 000 ₽ с человека, развлекательная программа также проходит без дополнительной оплаты.
Адрес
ул. Баумана, 13
Новогодние корпоративы 
Депозит 5000 руб. / чел.
Контактный номер
+7 (906) 326-91-29
Всё для корпоратива в одном месте — меню, напитки, музыка, караоке, танцы и развлечения уже можно объединить на одной площадке.
Программа без доплаты — развлекательная часть включена в депозит как на корпоративах, так и в новогоднюю ночь.
В самом центре Казани — просторный зал на Баумана, 13, где можно собрать коллег и провести весь праздник в одном месте.
Кейтеринг Айгуль Усмановой — выездной ресторан, который помогает организовать красивый праздничный стол в офисе, дома, на загородной площадке или прямо на корпоративе.

Команда готовит праздничные сеты и разрабатывает индивидуальное меню для корпоративов любого формата и масштаба. Все блюда заранее оформлены на стильных досках, поэтому перед подачей достаточно снять пленку — всего несколько минут, и праздничный стол полностью готов. Заказы принимают даже за 2 часа до начала мероприятия.

Акция: при оформлении корпоративного заказа / кофе-брейка на сумму от 20 000₽ круассаны с форелью или кониной в подарок по промокоду КРУАССАН
Адрес
ул. Крутая, 3
Средний чек
от 750 руб. / чел.
Контактный номер
+7 (843) 203-45-00
Красивая подача — блюда уже сервированы на досках и готовы к подаче без лишних хлопот
Индивидуальный подход — меню составляют под формат мероприятия и пожелания гостей
Свежие продукты — 100% халяль, качественный сервис и баночка меда в подарок к каждому заказу
«Гадкий Койот» — бар в самом центре Казани для тех, кто хочет провести новогодний корпоратив громко, динамично и без скучного застолья. Здесь праздник строится вокруг музыки, танцев, живой атмосферы и фирменной подачи.

Площадка подходит и для больших компаний, и для закрытых мероприятий. В основном баре гостей ждут диджеи, танцы на барной стойке и выступления «койоток». Для компаний, которым нужен более приватный формат, можно арендовать малый бар с караоке, музыкой, праздничным столом и отдельным залом только для своих.
Адрес
ул. Баумана, 13
Новогодние корпоративы — 3 000 ₽ с человека
1 000 ₽ — кухня, 2 000 ₽ — бар, праздничная программа — бесплатно
Новый год — 5 500 ₽ с человека
2 000 ₽ — кухня, 3 500 ₽ — бар, новогодняя программа — бесплатно
Контактный номер
+7 (843) 206-02-69
Корпоратив с характером — музыка, диджеи, танцы на стойке и атмосфера, которая держит гостей в движении весь вечер
Закрытый малый бар — отдельный зал для своей компании с караоке, музыкой, праздничным столом и приватной атмосферой
Формат для разных компаний — можно выбрать шумный большой праздник или камерный корпоратив без посторонних
«Распарье» — банно-ресторанный комплекс в центре Казани для тех, кто хочет отметить новогодний корпоратив не за обычным банкетным столом, а в формате настоящего банного отдыха.

Здесь корпоратив объединяет русскую баню, банные ритуалы и кухню в одном пространстве. Такой формат подходит для мужской компании, которая хочет провести праздник активно, неформально и с ощущением полноценной перезагрузки.
Закрытое пространство — весь второй этаж предоставляется только одной компании до 40 гостей
Регулярное парение — банные парения проходят каждый час на протяжении всего отдыха
4−5 часов отдыха — компания получает пространство в полное распоряжение и индивидуальное обслуживание

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