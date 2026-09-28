Акции и спецпредложения ресторана «4 кухни»:
— За 5 дней до и после дня рождения — праздничный десерт и поздравление от ресторана
— При заказе от 5 000 ₽ — пицца в подарок
— Скидочный купон на 1000₽ по ссылке
Оплатите купоном до 30% от суммы заказа.
Возможно использовать 1 купон на стол. Не суммируется с другими акциями
Акции и спецпредложения комплекса «Распарье»:
— скидка до 40% на вход — действует с понедельника по вторник
— бесплатный вход именинникам — в день рождения, а также за 3 дня до и после него + скидка 10% на остальные услуги
— 1 000 приветственных бонусов — при регистрации в программе лояльности, бонусами можно оплатить до 50% чека
— 6-е безлимитное посещение бесплатно — после 5 накопленных наклеек в карте посещений
— 5% бонусами за друга — начисляются от суммы его чека по акции «Приведи друга»
— фурако в подарок имениннику и его друзьям — при праздновании дня рождения в избе
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